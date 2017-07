Noul director executiv al GlaxoSmithKline (GSK), Emma Walmsley, aduce noi modificari in planurile de dezvoltare ale companiei. Astfel, compania farmaceutica va investi peste 140 de milioane lire sterline in locatii pentru fabrici de medicamente in urmatorii 3 ani, in special pentru tratamentele respiratorii si HIV, potrivit The Telegraph .

Produsele farmaceutice reprezinta mai mult de jumatate (16,1 miliarde de lire sterline) din vanzarile anuale ale companiei GSK de 27,8 miliarde de lire sterline.

In acelasi timp, GSK vrea sa vanda Horlicks, afacerea cu bauturi pe baza de malt, si va reduce 320 de locuri de munca in urmatorii 4 ani. Aceasta este prima miscare majora pe care o face directorul executiv Emma Walmsley, care a succedat dupa Andrew Witty in aprilie, si pune mai mult accentul pe cresterea productiei de medicamente.

Brandul Horlicks se afla in divizia de asistenta medicala a consumatorilor, care anul trecut a inregistrat venituri de 7,2 miliarde de lire sterline si a fost condusa de Walmsley inainte ca ea sa ajunga la locul de munca la GSK. Vanzarile Horlicks au fost in scadere in Marea Britanie, dar ramane o bautura populara in India. Astfel, grupul intentioneaza sa-si pastreze afacerea in India, unde este comercializat ca o bautura nutritiva pentru copii.

De asemenea, GSK a renuntat la planul de a construi o fabrica de medicamente de 250 milioane lire sterline in Ulverston, Cumbria, ceea ce ar fi putut insemna 500 de locuri de munca stabile.

GSK este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, cu 98.000 de angajati in 115 tari.

Sursa foto: Pavel Kubarkov / Shutterstock.com