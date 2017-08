Milioane de oua au fost retrase de pe rafturile magazinelor din Olanda, Germania si Belgia din cauza contaminarii cu un insecticid a carui utilizare este interzisa in cazul produselor destinate consumului uman. In cazul Olandei, este posibil ca substanta sa fi fost cumparata din Romania in 2016, sustine publicatia The Black Sea.