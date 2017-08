Marile companii farmaceutice inregistreaza la nivel global anual vanzari de cel putin patru miliarde dolari din comercializarea unui singur produs din portofoliu. Companii precum Pfizer, Roche, Bayer si Johnson & Johnson au cel putin cate doua produse clasate in top 15 cele mai vandute medicamente de lume. Vezi in continuare care sunt medicamentele si ce venituri genereaza acestea intr-un an.