SRI anunta ca ancheta interna nu au relevat elemente care sa se constituie in incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare, astfel ca s-a propus repunerea pe functie a lui Florian Coldea, insa acesta a cerut eliberarea din functie si va fi trecut in rezerva.

SRI precizeaza, intr-un comunicat dat publicitatii marti, ca, in urma verificarilor efectuate de comisia constituita potrivit cadrului normativ intern, a fost intocmit un raport care clarifica toate aspectele vehiculate in spatiul public privind activitatea general-locotenentului Florian Coldea, dar si alte aspecte care tin de activitatile unor cadre ale Serviciului care au fost vehiculate public, conform News.ro.

”Mentionam ca s-a desfasurat o investigatie complexa, minutioasa, cu privire la toate afirmatiile din mass-media din ultima perioada, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare si au raspuns complet tuturor intrebarilor. In concluzia raportului, prezentat intr-o sedinta a Biroului Executiv al SRI, comisia speciala a precizat ca din activitatea domnului Coldea, supusa verificarii, nu au rezultat elemente care sa se constituie in incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare. Dupa prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea in functie a domnului general-locotenent Florian Coldea”, se arata in comunicat.

Conform sursei citate, in cadrul aceleiasi sedinte, prim-adjunctul directorului a solicitat directorului SRI, Eduard Hellvig, eliberarea din functie si punerea la dispozitia si nevoile institutiei, dupa aproape 12 ani de cand exercita aceasta functie. ”Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce tin de demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a activitatii institutiei. In acest sens, Directorul SRI a solicitat Presedintelui Romaniei trecerea in rezerva a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atributiile functiei de Prim-adjunct al Directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, Directorul SRI”, precizeaza comunicatul.

SRI isi reafirma determinarea de a indeplini asumat misiunile sale, in parteneriat cu toate institutiile nationale si internationale cu care colaboreaza pentru apararea intereselor de securitate nationala si protejarea cetatenilor romani, la standarde euro-atlantice de profesionalism. SRI mai precizeaza ca ramane ferm in ceea ce priveste transparentizarea institutionala si respectarea procedurilor de evaluare si control intern.

Serviciul Roman de Informatii a anuntat, joi, ca desfasoara o ancheta in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Sebastian Ghita, iar, pana la finalizarea verificarilor, generalul-locotenent Florian Coldea este pus la dispozitia directorului SRI, care ii va prelua, de altfel, si atributiile. Sunt analizate toate circumstantele prezentate public, precum si documentele puse la dispozitie de general-locotenent Florian Coldea.

Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai multi oameni politici in legatura cu diverse numiri in functie sau cu actiuni ale justitiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numarat Elena Udrea, Traian Basescu si, recent, Sebastian Ghita, care l-a mentionat in fiecare dintre cele sapte aparitii ale sale la televiziunea pe care o controleaza. Cea mai recenta a fost miercuri seara, cand Sebastian Ghita, disparut din 21 decembrie, a relatat despre concedii petrecute cu acesta, in Seychelles, in 2010, si in 2012 in Toscana, unde ar fi fost si Vasile Dancu. Sebastian Ghita a prezentat si o fotografie in care a sustinut ca se afla sotia sa si sotia lui Coldea, la Disneyland.

