Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au votat, miercuri, in unanimitate ca o scrisoare sa fie transmisa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si institutiilor partenere in vederea posibilelor solicitari privind Codul de reglementare a continutului audiovizual. Propunerea a venit din partea lui Valentin Jucan, in timp ce Radu Herjeu a sustinut ca membrul CNA vrea sa amane discutarea Codului cu acest amendament, reprosandu-i ca i-a jignit pe toti membrii Consiliului cu apelativul "nemernici ordinari”.

La sedinta de miercuri participa Rasvan Popescu, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Monica Gubernat, Viorel Vasile Buda, Valentin Jucan si Florin Gabrea. "Este un gest institutional si corect, daca aveti vreo propunere sau vreo sugestie pentru noi. Intentia mea este de a face un pas catre CSM, nu de a amana discutarea Codului. Avem si acum pe site-ul institutiei articolele de acum vreo doi ani si ceva despre jocurile de noroc. Poate ar trebui introduse si acele articole”, a propus la inceputul sedintei Valentin Jucan, conform News.ro.

Radu Herjeu, cel care conduce sedinta de miercuri, a precizat: "Perioada de dezbatere publica s-a incheiat la inceputul lunii noiembrie. Prima sedinta de discutare a Codului a fost in iunie 2016. Daca vreti acum, pentru ca CSM nu a putut sa se intereseze ca se modifica Codul si trebuie sa-i informam noi, la 5 luni dupa ce l-am adoptat, eu nu intru in acest joc, pentru ca ce propuneti dumneavoastra este amanarea sine die a acestui Cod. Daca dansii vor veni cu o propunere inseamna alte 30 de zile cel putin de dezbatere publica, dupa care incepe iar calvarul de a va strange la o sedinta pentru a termina Codul. Eu propun sa facem Codul, asa cum l-am terminat in septembrie si sa-i informam pe dansii ca pot propune modificari si, in momentul acela, dumneavostra vi le asumati si modificam din nou Codul”.

"Protocolul ne obliga sa-i informam pe cei de la CSM”, a intervenit si Rasvan Popescu. El si-a acuzat colegul ca ”impiedica” finalizarea Codului si pentru faptul ca a lipsit in mai multe randuri cand aceasta problema a fost discutata in for.

"Exact in ziua in care speram sa terminam Codul, impiedicati Codul”, a opinat Herjeu, adaugand: "Faptul ca dumneavoastra ati lipsit atatea luni in toamna anului trecut si nu ati avut timp sa va ocupati de asta nu cred ca justifica o astfel de masura in ultima secunda”.

Jucan a afirmat ca poate pune la dispozitia Consiliului absentele tuturor. "Doriti sa aruncati in derizoriu discutia”, a spus el. Valentin Jucan a precizat ca decizia de reglementare a Codului Audiovizual trebuie sa fie anuntata si la CSM.

"Codul nu e al lui Radu Herjeu. Asa va exprimati. Consilul trebuie sa o faca. Acum am constatat ca nu am informat CSM, pentru ca nu m-a preocupat pana nu am auzit semnalul tras de procurorul general. Am demarat procedura de modificare a Codului, asta trebuia sa le comunicam. Nu am niciun interes sa aman discutarea Codului. Nu ma mai acuzati de tot felul de nazbatii. Nu vreau sa aman nimic. Din contra. Iar Codul, daca intra in vigoare, intra de a doua zi, nu peste sase luni. Haideti sa-i intrebam, daca tot il avem o dezbatere. Nu urmaresc nimic”, a mai spus Jucan.

In replica, Radu Herjeu a afirmat ca pana pe 4 noiembrie 2016 se puteau depune amendamente si modificari. "In ultima sedinta cand trebuia sa se voteze si acele propuneri, care trebuiau luate in considerare, trebuiau facute publice”, a spus Jucan.

Potrivit serviciului juridic al CNA, amendamentele trebuie depuse in dezbatere publica. Codul, prin care se stabilesc contraventii, intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii. "Sa-i intrebam daca au un amendament de facut dupa ce terminam Codul, apoi vin eu cu propunere de modificare a Codului pe baza propunerii dansilor. Daca sunteti de buna credinta”, a fost o optiune a lui Herjeu.

La randul sau, Valentin Jucan a spus: ”Oricine indrazneste sa respire in aceasta institutie e suspect sau e un nemernic care lipseste de pe la sedinte. I se pune o eticheta. Va propun sa fiti de acord sa dati un vot pentru a trimite o solicitare catre CSM ca dansii sa ne transmita daca au o propunere de modificare a Codului”.

De celalata parte, Radu Herjeu a spus, referitor la o jignire adusa de Valentin Jucan membrilor Consiliului: "Domnule Jucan, pana sa venim noi in Consiliu, ati auzit vreun membru facandu-i pe ceilalti in sedinta publica «nesimtiti ordinari»?, ca sa va citez corect. Nu mi-am permis niciodata, mai ales in sedinta publica”.

Jucan a continuat: ”Cum e posibil ca o propunere a unui membru CNA sa nu fie supusa la vot? Spuneti-mi si mie in momentul in care supuneti la vot, care e temeiul legal cand supuneti la vot o propunere?”. "Dumneavostra ati facut lucruri mai urate, ati venit cu difuzorul, v-ati legat cu lanturi. Eu nu-mi aduc aminte sa va fi facut in vreun fel, desi poate gaseam si eu niste cuvinte. Nu mi-am permis. Nici aici, nici in privat, nici la televiziunile prietene pe care eu nu le am (...) Nu este o justificare pentru astfel de limbaj. Poate noi am gresit. Nu e un limbaj pentru CNA. Apoi va mirati de ce nu votati. Poate ca tacem pentru ca nu vrem sa va dam apa la moara. V-ati gandit la asta? Poate e greu sa lucrezi cu cineva care te face nesimtit ordinar in fata presei. Poate ca atunci cand aveti pretentii ca acest Consiliu sa va sprijine vreo initiativa, trebuie sa-i tratati cu respect?”, a fost discursul lui Radu Herjeu.

"Dincolo de urecheala asta de acum, nici dumneavostra nu aveti propuneri. Ati tacut in complicitate”, a opinat Jucan. Membrii Consiliului au votat in unanimitate ca o scrisoare sa fie transmisa CSM si institutiilor partenerelegat de Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Sursa foto: Shutterstock/Goran Bogicevic