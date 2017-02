Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit marti la instanta suprema, unde se judeca un nou termen in dosarul de abuz in serviciu in care este acuzat alaturi de fosta lui sotie, Bombonica Prodana, si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Liviu Dragnea a spus ca va merge la instanta si va da declaratii dupa judecarea acestui termen din dosarul sau. Inalta Curte de Casatie si Justitie a inceput in 31 ianuarie judecarea pe fond a dosarului in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. De la primul termen al procesului au lipsit sase inculpati, printre care si Bombonica Prodana (fosta Dragnea), care a formulat o solicitare de judecare in lipsa. Alti cinci inculpati au cerut atunci instantei amanarea judecarii cauzei, pentru a-si angaja avocati, conform News.ro.

Marti, la al doilea termen de judecata, instanta ar urma sa puna in discutie probele cerute de inculpati si sa citeasca rechizitoriul. Dupa primul termen de judecata, Liviu Dragnea spunea ca nu va alege procedura simplificata de judecare a cauzei, care implica recunoasterea integrala a faptelor de care este acuzat si care i-ar putea aduce reducerea cu o treime a pedepsei.

"Vreau sa aduc si eu un martor si sa audieze din nou martorii care au fost audiati la DNA, sa vedem daca si acest proces va merge si se va sustine pe o declaratie mincinoasa, sau doua declaratii mincinoase, obtinute in conditii suspecte la DNA”, a spus liderul PSD. Intrebat daca angajate ale DGASPC Teleorman au lucrat la PSD, dar au fost platite din banii Directiei, Dragnea a spus ca aceste acuzatii nu sunt reale si se bazeaza pe declaratii mincinoase ale unor martori.

Liderul PSD a mai spus ca declaratia mincinoasa a fost facuta de „o doamna” care a mai fost condamnata pentru luare de mita, probabil mai are un alt dosar si cu care procurorii anticoruptie ar fi facut „o intelegere”. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii.

"In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", sustine DNA. Fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fosti sefi din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.

Bombonica Prodana a fost pusa sub acuzare pentru ca, in perioadele 3 martie - 1 august 2008 si 3 iulie 2009 - 1 august 2010, nu a sanctionat doua subordonate incadrate in functia de referent la institutiile pe care le conducea, desi stia ca nu s-au prezentat la serviciu si nu au respectat prevederile contractului individual de munca si fisa postului. Prejudiciul in acest dosar se ridica la 108.000 de lei.

"Aceasta conduita infractionala a fost de natura sa aduca persoanelor respective avantaje patrimoniale necuvenite in cuantum total de 108.612 lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre inculpatele Botorogeanu Adriana (75.593 lei) si Stoica Anisa Niculina (33.019 lei), suma cu care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman s-a constituit parte civila in procesul penal", arata procurorii DNA in rechizitoriu.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in 22 aprilie 2016, de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul "Referendumul", dupa ce initial primise un an de inchisoare cu suspendare.

Secretar general al PSD la data comiterii faptelor din dosarul "Referendumul”, Dragnea a fost judecat pentru infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

Sursa foto: Agerpres Foto