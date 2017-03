ING a dezvaluit in raportul anual ca este investigata penal de procuratura olandeza sub suspiciunea de spalare de bani si coruptie, fiind posibil sa plateasca amenzi semnificative, relateaza Reuters.

Un purtator de cuvant al ING a confirmat miercuri investigatia, care a fost dezvaluita la pagina 232 din raportului anual al companiei, potrivit News.ro.

Acesta nu a confirmat insa o informatie difuzata de publicatia olandeza Het Financieele Dagblad, potrivit careia investigatia are legatura cu un caz in care procurorii afirma ca a fost platita mita fiicei fostului presedinte al Uzbekistanului, de catre mai multe companii de telecomunicatii, intre care Vimpelcom, care are sediul in Amsterdam. Publicatia a citat un purtator de cuvant al procuratorii olandeze.

Un purtator de cuvant al ING, Raymond Vermeulen, a spus ca banca nu poate comenta dincolo de ceea ce a comunicat in raportul anual.

”ING este supusa unei investigatii penale a autoritatilor olandeze, referitoare la clienti, spalare de bani si fapte de coruptie”, potrivit comunicatului ING.

Banca a primit si solicitari de informatii din partea autoritatilor americane si coopereaza cu acestea.

ING nu poate anticipa rezultatul investigatiei, dar este posibil ca aceasta sa aiba ca rezultat impunerea unor penalitati semnificative, se mai arata in comunicat.