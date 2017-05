In Bucuresti, protestul a inceput la ora 12.00, in fata Muzeului National de Istorie a Romaniei, unde se sta pana la ora 14.00. De la ora 15.00 pana la ora 16.30, muzeologii se vor afla in fata sediului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, unde vor prezenta lista de revendicari.

Realizarea unei grile de salarizare, care sa aiba la baza o analiza corecta si transparenta a situatiei actuale din muzee, este prima solicitare a angajatilor. Ei doresc ca grilele aplicate pentru personalul din muzee sa fie la egalitate cu cele aplicate pentru angajatii din institutiile de spectacole si educatie.

O alta revendicare o reprezinta renuntarea la diferentele de salarizare existente intre personalul angajat in muzeele nationale si restul institutiilor muzeale din Romania. Distinctia aceasta este considerata de sindicalisti ca ”discriminatorie”.

O a treia revendicare este punerea in aplicare, de urgenta, a masurilor financiare reparatorii incepand cu 1 iullie 2017. Aceasta masura ar avea drept efect stoparea exodului personalului de specialitate din muzee

Aproximativ 200 de muzeologi vor protesta la Muzeul National de Istorie a Romaniei si in fata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), nemultumiti de actuala forma a Legii salarizarii, care ”umileste si desconsidera angajatii din unitatile muzeale”, asa cum spun reprezentantii Sindicatului lucratorilor din MNIR.

Organizatiile implicate in actiunea de protest sunt: Sindicatul lucratorilor din Muzeul National de Istorie a Romaniei, cele din Muzeul National Peles, Complexul Muzeal National ”Moldova”, ”Ovidius”, Muzeul Tarii Crisurilor, Muzeul National al Literaturii Romane, ”Museum”din cadrul Muzeului Bucovinei, Complexul Muzeal ”Ion Borcea”, Sindicatul personalului stiintific si tehnic auxiliar din Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Muzeul National al Agriculturii, ”Porolissum” al Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, ”Pro Art” din Muzeul National de Arta al Romaniei.

La Noaptea Muzeelor, eveniment care va avea loc sambata, incepand cu ora 19.00, protestatarii vor expune pe panouri fluturasii de salarii si vor purta tricouri personalizate.

In muzeele din tara sunt angajate 5.500 de persoane in posturi de muzeografi, restauratori, conservatori, educatori muzeali, cercetatori, investigatori, auxiliar.

Sindicatele din Bucuresti si din tara au transmis, de asemenea, o scrisoare deschisa ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Ionut Vulpescu, prin care trag un semnal de alarma si o chemare la dialog.

Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) sprijina actiunea lucratorilor din muzee.

Sursa foto: Tom Wang / Shutterstock