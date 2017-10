Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis ca CCR nu avea dreptul sa stabileasca niciun fel de regula pentru redactarea opiniilor separate si concurente si cat timp Legea 47/1992 nu stabileste nicio regula de redactare a acestor opinii, nu avea dreptul sa blocheze publicarea vreunei astfel de opinii in Monitorul Oficial.

Curtea de Apel a motivat astfel hotararea pronuntata la cererea de suspendare, formulata de avocata Elenina Nicut, a Horatarii 1/22.06.2017 a CCR prin care s-a decis ca presedintele Curtii are dreptul sa refuze publicarea in MOf si pe site-ul Curtii a opiniilor separate pe care le considera inadecvate, scrie Ziare.com.

In baza acestei hotarari a fost refuzata publicarea in Monitorul Oficial a unei opinii separate si a unei opinii concurente formulata de judecatoarea Livia Stanciu la Decizia CCR nr. 304/2017 privind Legea 90/2001 si Decizia nr. 392/2017 privind abuzul in serviciu.

Cererea de suspendare a fost respinsa din cauza ca reclamanta nu a putut dovedi urgenta vatamarii vreunui drept, insa motivarea este devastatoare pentru CCR.

Instanta CAB apreciaza ca desi CCR si-a numit hotararea act jurisdictional, aceasta autocalificare nu are relevanta pentru natura juridica a actului: "Instanta retine ca Hotararea 1/22.06.2017 nu reprezinta act jurisdictional cum eronat afirma aceasta, ci e un act administrativ cu caracter normativ".

Atributiile jurisdictionale ale CCR sunt limitativ prevazute in Legea 47, iar Hotararea 1 nu se inscrie in niciuna dintre ele, a explicat instanta CAB, ci doar instituie reguli de procedura in ceea ce priveste redactarea opiniilor separate si concurente.

