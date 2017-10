Bancile, la randul lor, nu mai au bani pentru a finanta mediul privat intrucat au banii plasati in titluri de tezaur ale statului, explica Valentin Mircea, senior partner la Mircea and Partners Law Firm.

“Nu exista leac de politica monetara la asa ceva, cel putin nu la indemana BNR, si care sa nu fie inflationist. Or, a arunca bani in piata acum poate avea un efect de detonare a prafului de pusca intr-un mediu economic in care mai actioneaza si alte presiuni inflationiste, asa cum sunt cresterile de pret la carburanti si energie. Sa vedem ce se mai intampla. Eu zic ca s-ar putea sa fi inceput criza economica. Guvernul Tudose are "meritele" pentru aceasta”, conchide specialistul.