Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a incalcat iarasi legea antepronuntandu-se in privinta dosarului in care Liviu Dragnea este acuzat ca ar fi determinat angajarea a doua persoana la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman. In realitate, acestea ar fi lucrat chiar pentru Dragnea, la sediul PSD Teleorman.