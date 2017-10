21 de ONG-uri unite sub numele Initiativa Romania cer presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa isi dea demisia din functie, dupa ce “prestigiul, credibilitatea si independenta Curtii Constitutionale au fost grav afectate chiar prin decizii si hotarari ale majoritatii Curtii. Acelasi lucru ar trebui sa-l faca si alti judecatori ai CCR care, prin activitatea lor, au pus in pericol statul de drept si separatia puterilor in stat, punand mai presus de Constitutie interese sau motivatii personale”.

Mai jos, intreg comunicatul:

“Cerem aceste lucruri tocmai pentru ca respectam pe deplin independenta si atributiile constitutionale si legale ale Curtii si consideram ca aceasta trebuie sa se afle dincolo de orice suspiciune profesionala, morala si politica, fiind o institutie fundamentala a democratiei in Romania.

In acest spirit, solicitam, de asemenea, institutiei Curtii Constitutionale a Romaniei:

1. Din nou, in continuarea cererii noastre din 26 iunie 2017, sa reapreciati Hotararea 1/22.06.2017 prin care s-a instituit cenzura opiniilor separate si concurente, mai ales ca acum si o instanta de judecata a constatat ca acest act administrativ incalca legile si Constitutia Romaniei;

2. Sa reveniti asupra Deciziei nr. 396/06.06.2017, prin care ati impus Parlamentului sa legifereze un prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu, in sensul punerii in acord cu recomandarile reale, nu inventate, ale Comisiei de la Venetia;

3. In continuarea amicus curiae (http://initiativaromania.ro/amicus-curiae-comisia-de-anche…/) trimis pe 24 septembrie Curtii Constitutionale a Romaniei de catre Initiativa Romania in dosarele 2428E/2017 si 2429E/2017 avand ca obiect posibilul conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei si Ministerul Public, sa respingeti sesizarile Presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, luand in considerare atat aspectele de ordin procedural, care arata ca activitatea Comisiei de ancheta s-a desfasurat incepand cu 5 iulie 2017 in afara normelor constitutionale si legale, cat si aspectele care tin de fondul cauzei si care indica ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru constatarea unui conflict juridic de natura constitutionala.

Cerem toate acestea avand in vedere:

1. Considerentele sentintei civile nr. 3044/2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in Dosarul nr. 5654/2/2017, prin care instanta a constatat ca Hotararea CCR 1/22.06.2017 privind redactarea opiniilor separate si concurente “nu reprezinta un act jurisdictional, cum in mod eronat afirma aceasta (n.n. CCR), ci un act administrativ cu caracter normativ” si ca exista texte legale superioare care o contrazic in mod expres (Legea 47/1992, Legea 544/2001 si Constitutia Romaniei);

2. Raspunsul Comisiei de la Venetia publicat in 24 septembrie 2017 adresat jurnalistului Liviu Avram, care dovedeste ca impunerea unui prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu a fost fundamentata pe un fals de interpretare a Raportului Comisiei de la Venetia intitulat „Relaţia dintre responsabilitatea politica si cea penala a ministrilor”;

3. Ca cererea formulata in baza Legii 544/2001 de Initiativa Romania prin care am solicitat “o copie a actului de numire a doamnei deputat Oana Consuela FLOREA in functia de presedinte al Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential” a primit prin raspunsul 6b/412E/02.10.2017 al Camerei Deputatilor confirmarea de facto ca nu exista un astfel de act de numire care sa aiba valoare juridica si ca, odata cu demisia fostului Presedinte al Comisiei de ancheta, Mihai Fifor, activitatea Comisiei s-a desfasurat ilegal incepand cu data de 5 iulie 2017, toate activitatile si actele emise de comisie incepand cu aceasta data fiind lovite de nulitate”.