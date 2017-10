Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca, in momentul in care Comisia parlamentara constituita pentru a dezbate legile Justitiei isi va asuma proiectul de lege, va prelua si solicitarea de aviz catre Comisia de la Venetia.

"Comisia de la Venetia nu se notifica. Este solicitata sa dea un aviz cu privire la un proiect de lege. (...) Nu te duci la Comisia de la Venetia cu forme intermediare ale proiectului de lege. Eu am proiectul de lege finalizat si asteptam decizia sa vad unde trebuie sa il prezint: la Guvern sau la Parlament. Ieri (miercuri / n.r.) am aflat. Il prezint la Parlament. (...) Avem forma finala a proiectului in care am solicitarea de aviz de la Comisie, expunerea de motive a proiectului de lege, proiectul de lege, cele trei legi ce urmeaza a fi modificate (...) In momentul in care comisia din Parlament isi insuseste, preia proiectul de lege, preia si solicitarea de aviz de la Comisie (de la Venetia- n.r.) si o trimite", a declarat Toader la Palatul, potrivit Agerpres.

Miercuri, Tudorel Toader spunea ca solicitarea de aviz catre Comisia de la Venetia este gata si urmeaza sa fie trimisa.

Proiectul de modificare a legilor justitiei va fi promovat prin initiativa parlamentara, a anuntat Calin Popescu Tariceanu, urmand ca in zilele urmatoare ministrul Justitiei sa prezinte in Comisia juridica pachetul de reforma.