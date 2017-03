Stefan Buciuc este membru al consiliului de administratie Let’s Do It, Romania! si totodata ocupa functia de director al departamentului de autoritati publice BCR. Pentru a avea un echilibru intre viata sa profesionala si cea personala, Stefan incearca sa citeasca zilnic cat mai mult. Lectura reprezinta, pe langa o metoda de relaxare, si o sursa inspirationala si motivationala. Vezi in continuare sase carti recomandate de el, care l-au ajutat sa inteleaga mai bine lumea din jurul sau.