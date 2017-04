Festivalul va avea loc la Sala Dalles din Bucuresti in perioada 25 - 28 Mai. Tema principala a acestui an este impactului pe care creativitatea il poate avea in dezvoltarea pozitiva a comunitatilor si societatii in care traim.

Festivalul UNFINISHED va avea loc la Sala Dalles din Bucuresti in perioada 25 — 28 Mai 2017. � Tema principala a acestui an este impactul pe care creativitatea il poate avea in dezvoltarea pozitiva a comunitatilor si societatii in care traim. Festivalul � va reuni lideri� din domeniile creative, de tehnologie si antreprenoriat pentru a inspira si motiva publicul prin sesiuni inovative (prezentari interactive, keynote addresses, mese rotunde, masterclass, workshops) � combinate cu� expozitii, evenimente de networking si concerte.

Fiecare zi a UNFINISHED va avea ca piloni principali � Inspire, Connect, Empower & Change,� prin care participantii vor putea sa descopere atat noi metodologii de lucru, cat si povesti de succes care sa ii inspire sa fie mai creativi in munca lor de zi cu zi.

Printre speakerii confirmati se numara: � Daniel Jones (The New York Times), Jason Grullon (Virtu), Rob Fitzpatrick (The Mom Test� ) � , Josh Begley (First Look Media), Oana Stanescu (PlusPool), Max Stossel (Time Well Spent), Enrico� Bossan (Fabrica), Micha Bruinvels (World Press Photo), Alice Cabaret (The Street Society), Justin Durazzo (Droga5), Bogdan Nicolai (AList Magazine), Emil Cartis (Romanian Design Council.)

Desfasurandu-se in paralel cu expozitia � World� Press Photo (WPP) c � are prezinta cele mai bune proiecte de fotojurnalism la nivel mondial, Festivalul va prezenta si o serie de � instalatii de arta� care, prin diverse medii, � fac un comentariu la adresa societatii, istoriei si contextului geopolitic actual.

Vor expune artisti din 6 tari, printre care � Alfredo� Jaar, Josh Begley, Capucine Gros, Pavel Braila, Luca Zamoc, Vasilievic & Venuri.� Pe langa aceste expozitii, Festivalul UNFINISHED va prezenta si o serie de experiente in VR � si � projection mapping.