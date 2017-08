Transvilcan , denumit si drumul neamtului sau drumul Voievodului Mihai Viteazul, este in curs de asfatare. Acesta strabate Muntii Vilcanului prin locuri de o deosibita frumusete clasandu-se pe primele locuri intre sosele montane din tara alaturi de Transfagarasan si Transalpina.

Se lucreaza la asfaltarea drumului intre statiunea Pas Vilcan si Pasul Vilcan lucrarile fiind preconizate a se finaliza in 19 august 2017 cand in Pasul Vilcan vor avea loc ceremonii de comemorarare a eroilor cazuti pe aceste meleaguri in primul razboi mondial. Transvilcanul este asfaltat doar intre localitatea Vulcan si Statiunea Pas Vilcan.

Portiunea de drum de la Pasul Vilcan pana la Localitatea Schela este neasfaltata si nu poate fi parcursa decat cu masini 4×4 cu garda inalta. Asadar acesul spre Pasul Vilcan nu este deocamdata posibil din sudul tarii.

Transvilcan (DJ 664) sau “Drumul lui Mihai Viteazul” cum mai este numit, face legatura intre Oltenia si Transilvania traversand Muntii Vilcan pe directia S-N intre localitatile Schela din Judetul Tg. Jiu si Vulcan din Judetul Hunedoara.

Traseul sau este paralel cu Defileul Jiului si are o lungime de 28 km atingand altitudinea maxima de 1621 m in Pasul Vilcan. Are o vechime de peste 2000 de ani find cunoscut si ca “drumul roman” datand, la fel ca si Transalpina, de pe vremea razboaielor daco-romane.

In 1600 Mihai Viteazul a trecut muntii din Oltenia spre Transilvania pe aici, in drumul sau spre Imparatul Rudolf al II-lea pentru a-i cere sprijin, iar de atunci drumul ii poarta numele.

Filmare din Statiunea Pas Valcan pana in Pasul Valcan