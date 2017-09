Deseori, milenarii sunt considerati generatia cu spirit antreprenorial si entuziasm. Un sondaj realizat in 2016 a constatat ca, in timp ce milenarii admira fondatorii marilor companii, ei sunt atenti la felul in care au inceput acestia o afacere intr-un climat economic plin de provocari financiare. O mama antreprenoare a relatat pentru Mashable, cinci modalitati prin care isi incurajeaza copiii sa fie antreprenori.