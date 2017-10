Anul trecut erau peste 2.300 de miliardari in intreaga lune, potrivit recensamantului Wealth-X Billionaire, iar cei mai multi din acestia traiesc in una din tarile: SUA, China, Germania, Rusia si Marea Britanie. Vezi in continuare care sunt cele 20 de tari in care traiesc cei mai multi miliardari si cati sunt in fiecare tara, conform CNBC.