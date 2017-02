Cresterea cifrei totale de afaceri fata de 2015 a fost de peste 15%, a spus Andi Dumitrescu intr-un interviu acordat wall-street.ro.

„Bugetele clientilor au ramas relativ stabile, mai ales pe piata de FMCG unde concentrarea a fost pe cresterea business-ului lor si nu neaparat pe investigarea <<de ce>>-urilor. Jucatorii din piata bunurilor de larg consum au actionat mai degraba tactic, incercand sa inteleaga cum functioneaza touchpoint-urile in relatie cu consumatorii lor. Anul acesta, ma astept sa creasca bugetele alocate cercetarii in FMCG, tehnology, telecom si healthcare”, puncteaza Andi Dumitrescu.

Cele mai solicitate studii sunt cele care ofera date unice in piata, pe de o parte cele de monitorizare a consumului casnic de FMCG si pe de alta parte cele de tip retail audit, care urmaresc vanzarile de electronice, electrocasnice si IT. La acestea se adauga studiile din cercetarea clasica, de tip adhoc, studiile de pricing si cele de shopper – mai precis cele care ofera o privire integrata de shopper si de consumer, din perspectiva occasion based marketing. De asemenea, clientii au fost preocupati sa inteleaga impactul digitalizarii in business, in special in zona serviciilor, mai spune directorul general al GfK.

La nivel de industrii, FMCG si retail (moda, bricolaj) au fost cele mai active, urmate de domeniul financiar si telecom/tehnologie.

Conform ESOMAR, piata de research in Romania era in 2015 de 45 de milioane de euro. Ca o tendinta a ultimilor ani, piata de cercetare este una fragmentata la nivelul business-ului local si cu o oferta in crestere pentru serviciile globale, de tip hub.

„Cuvintele care ar caracteriza piata anul trecut sunt reintoarcerea la valoarea adaugata si la nevoia de consultanta si de demersuri strategice. 2016 a venit cu multe provocari. A fost un an foarte dinamic, cu nevoia clientilor de reactie foarte rapida si de a integra surse multiple care sa ofere o perspectiva 360. La nivelul clientilor, focusul principal a fost pe diferentierea business-ului lor fata de cel al competitorilor si de-i asculta pe consumatori in timp real ca sa poata reactiona in timp real”, explica Andi Dumitrescu.

Acesta considera ca, in urmatorii 2-3 ani, clientii de research vor fi din ce in ce mai interesati de solutii integrate care sa le rezolve problemele de diferentiere a business-ului lor intr-o piata din ce in ce mai aglomerata, in care relevanta unui produs sau a unui serviciu in ochii consumatorilor lui se afla in centrul tuturor strategiilor de marketing.

„In plus, vor avea mare cautare solutiile care sa ajute la intelegerea si anticiparea tendintelor, a schimbarilor din piata si pe servicii care sa vina cu un raspuns cat mai rapid, flexibil si actionabil”, conchide Andi Dumitrescu.