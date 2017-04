Festivalul Neversea este cel de-al doilea astfel de eveniment organizator de creatorii Untold si va aduce pe malul Marii Negre peste 100 de artisti internationali de top, atat nume celebre care au concertat la Cluj, cat si artisti care vin pentru prima oara in Romania.

Evenimentul va dura trei zile si va avea loc pe una dintre cele mai mari plaje din Constanta, Neversea, care masoara peste 200.000 metri patrati si care va gazdui sapte scene. Peste 150.000 de persoane sunt asteptate sa participe la prima editie a Neversea.

Neversea by Untold: cat costa biletele

Primele 5.000 de abonamente ale festivalului Neversea se vor pune in vanzare incepand cu 12 aprilie, de la ora 18:00 la pretul de 200 lei plus taxe, pentru cei care se inregistreaza pe www.neversea.com. Pretul final al unui abonament va fi de 420 lei plus taxe, iar abonamentele VIP vor fi disponibile incepand de la 600 de ron plus taxe.

Editia de anul acesta a Festivalului Untold de la Cluj-Napoca va avea loc intre 3 si 6 august. Anul trecut, evenimentul a gazduit DJ de top din lumea muzicii electronice, printre care Armin van Buuren, Tiesto sau Martin Garrix. Acestia au mixat in fata a peste 70.000 de oameni, ultimele doua zile din festival fiind sold out.