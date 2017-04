Mai multi cititori ai cotidianului american The New York Times si-au anulat abonamentele din cauza angajarii in redactia acestui ziar a unui jurnalist care neaga efectele schimbarilor climatice, informeaza The Huffington Post.

Cititorii sustin ca ziarul isi incalca misiunea de a acoperi din punct de vedere jurnalistic schimbarile climatice de pe Terra prin angajarea jurnalistului conservator Bret Stephens, care a declarat public ca este ”agnostic in privinta climei”, potrivit News.ro.

Cercetatorul Michael E. Mann, specializat in clima, a lansat pe retelele de socializare hashtag-ul ”Demonstreaza anularea abonamentului”, in aceasta saptamana, dupa ce editorul de la The New York Times care supravegheaza respectarea eticii jurnalismului a aparat decizia de angajare a jurnalistului.

Michael E. Mann le-a cerut altor cititori sa demonstreze conducerii ziarului ca si-au anulat abonamentele din cauza angajarii lui Bret Stephens, care a publicat, vineri, primul sau articol, in care arata ca este sceptic in privinta efectelor schimbarilor climatice.

Decizia cotidianului The New York Times de a il angaja pe Bret Stephens, un editorialist premiat cu Pulitzer, a facut parte din eforturile ziarului de a isi largi aria de viziuni politice. Insa, pentru multi cititori, angajarea lui Bret Stephens a reprezentat un pas inapoi facut de ziar, care declarase in trecut ca schimbarile climatice se numara intre cele mai importante subiecte ale politicii sale editoriale.

Michael E. Mann nu a fost singurul om de stiinta care a criticat decizia ziarului. Ken Caldeira, un cercetator in domeniul climei la Universitatea Stanford, si profesorul de fizica Stefan Rahmstorf, au trimis scrisori catre The New York Times, anuntand ziarul ca si-au anulat abonamentele.

”Nu va mai sustin ziarul. In schimb, voi da banii pentru ClimateFeedback.org, o retea mondiala de oameni de stiinta care deosebesc faptele de opinii in articolele despre schimbarile climatice. Sunt mult mai bine investiti acolo”, a scris Stefan Rahmstorf catre ziar, intr-un mesaj pe care l-a publicat, joi, pe Twitter.

Sursa foto: Hadrian / Shutterstock