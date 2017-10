Exista o discrepanta semnificativa intre preturile proprietatilor executate silit si ale celor tranzactionate pe piata libera in primul semestru al acestui an, potrivit datelor statistice centralizate de portalul Imobiliare.ro. Luand ca exemplu Capitala, ecartul dintre cele doua categorii de imobile este de minimum 30% si ajunge la un maximum de 70%, in functie de sectorul de piata analizat.