Dragnea ar fi putut sa il desemneze si pe Pikachu in functia de prim-ministru, si parte dintre romani tot l-ar fi apreciat si ovationat. Sau aceasta este concluzia mea dupa ce am tranzitat, poate mai mult decat mi-as fi dorit, cateva site-uri “de partid”, populate cu zeci de mii de sustinatori. Romania pare din ce in ce mai scindata – si, daca pana recent, era doar “de dreapta sau de stanga”, plus neutrii, acum pare sa se scindeze chiar si in interiorul propriilor credinte.

Este doar una dintre concluziile pe care le-am tras dupa ce am petrecut cateva zile “infiltrat” in pagini de Facebook care sustin, fatis, PSD-ul sau personalitati din interior, precum Liviu Dragnea sau Victor Ponta.

Numirea lui Sevil Shhaideh in fruntea Guvernului a produs o (oarecare) ruptura in votantii PSD; unii dintre ei s-au simtit tradati de Dragnea, care si-a centrat parte din campanie fix pe ura impotriva “cotropitorilor” straini, veniti din partea personajului care a capatat proportii de Diavol, Soros.

Surpriza mare a venit cand am observat, insa, ca majoritatea votantilor i-au fabricat, imediat, scuze, “uitand” complet tot ce promisese Dragnea in campanie si aplaudandu-i frenetic “geniala decizie”. Brusc, Sevil a devenit patrioata, romanca 100% get-beget, “constanteanca de-a noastra!”, cunoscuta pe mapamond, fara nicio legatura dubioasa cu infractori, iar dusmanii tarii si cei care au distrus Romania au ramas Basescu, Ciolos si nou-sositul Nicusor Dan.

O felicit,pe d oamna prim ministru pentru functie,am incredere ca va fi un bun premier,spun asta pentru ca fratele meu a trait ca nu mai este,in Medgidia si imi povestea ca are vecini tatari si turci sunt niste oameni deosebiti,l-a ajutat fara s-a la ceara ajutorul,de multe ori rideau,ca s-aa intinlit turcu cu moldoveanu - grup PSD-ALDE, Facebook

“Infiltrat” in grupul inchis cu aproape 40.000 de membri “IMPREUNA CU PSD-ALDE PENTRU O ROMANIE PUTERNICA”, am intrebat, timid, de ce il numesc “tradator de tara”, “infractor” si ii doresc puscaria lui Nicusor Dan, care, in prezent, nu este cercetat si nici nu a ocupat vreo pozitie de mare decizie in stat.

Si aici, au fost trei variante – ori am fost injurat, agresiv, ori am fost facut “basist si corupt”, ori, pur si simplu, am fost ignorat sau mi s-a sters intrebarea.

Romanii au nevoie de CAPS LOCK si sa apartina de un grup invingator

Nu am pretentia ca as fi un fin psiholog insa, de-a lungul a 10 ani de cariera in jurnalism, am avut ocazia sa imi dau seama cum functioneaza mintea umana si cum pot fi manipulate masele, ce magnetism si ce nevoi au oamenii.

Adunari precum cea din pagina de Facebook numita mai sus au cateva numitoare comune:

O cultura sub medie – si poti judeca de unul singur acest lucru, urmarind screen shot-urile de mai jos. Se explica singure; O nevoie acuta de a apartine unui “grup invingator”, de coeziune, manifestate, insa, prin injurii aduse unor persoane publice, imagini defaimatoare, unele care tind, deja, spre scabros; CAPS LOCK-ul; foarte multe persoane abuzeaza de “strigatele online” si de multiple semne de exclamare, atunci cand posteaza, in incercarea de a iesi in evidenta intr-o masa de oameni care, pana la urma, in general, sunt de acord unii cu altii; Nevoia de a fi de acord si a afisa acest lucru din rasputeri. Postari care injura persoane din opozitia PSD cumuleaza sute de comentarii care nu fac decat sa aprobe “AI DREPTATE!”, “ASA LE TREBUIE!”, “ATATA ADEVAR!!!!” etc.

Astfel de grupuri sunt foarte inchise si traiesc “intr-o bula”, destul de mare, care impacteaza insa viata sociala si economica a tuturor, prin deciziile si ura pe care le raspandesc, incet-incet. Este ca un mare bulgare de zapada care devine gigantic, pe masura ce oamenii sunt atrasi de magnetismul si fanatismul “propovaduitorilor adevarului suprem”.

Este suficient sa fii dezamagit(a) de viata ta, sa traiesti pe un salariu minim si sa fii intoxicat de Romania TV sau Antena 3 cum ca tot raul ti se trage de la Sorosisti si Basisti. De exemplu, doar in ultimele zile, pagina Impreuna cu PSD-ALDE[…] a atras peste 1.500 de membri noi, adusi de altii deja aflati in grup.

Urmatorul pas este sa raspandesti ura pe Internet, imagini si mesaje abjecte. Am ramas socat si scarbit vazand o batranica (dupa poza de profil) care, fara niciun fel de perdea, arunca cuvinte abjecte la adresa unor politicieni opozanti ai PSD, fiind “aclamata” si “placuta” de zeci de simpatizanti – majoritatea agramati, insa asta nu ii face deloc de neglijat, avand fix aceleasi drepturi ca un doctorand.

Romanii uita repede

Tot in astfel de grupuri continua sa se propage “stirea” conform careia Ciolos, Basescu, Nicusor Dan, Clotilde Armand si alti opozanti PSD sunt, clar si fara tagada, vanduti (sau chiar rude) cu marele criminal mondial, Soros.

Cei care afirma acest lucru nu au bagat nicio secunda de seama ca fituica online Exclusiv24.ro care a propagat informatia inainte de alegeri, este ca si moarta la aceasta ora. A fost reactivata cu cateva saptamani inainte de alegeri, si-a indeplinit scopul electoral, probabil redactorul/redactorii au plescait multumiti si au inchis pravalia. Pana la urmatoarele alegeri.

Similar, nu a existat niciun follow-up de la organizatia Anonymous privind asa-zisa destainuire “bomba” privind legatura dintre Soros si crimele de la Colectiv. La fel, scopul a fost implinit, oamenii au fost intoxicati si, in grupuri precum cel pe care am facut studiu de caz mai sus, nu mai conteaza. Ce a fost, a fost, ura a fost implantata si oamenii nu ies din “bula lor” de furie furibunda si “mistouri” la adresa unor persoane.

Romanii nu doar ca uita repede, dar nici nu sunt interesati, neaparat, de adevar. Sunt manati de sentimente, emotii (negative, din pacate) si nu vor sa fie “zapaciti” de informatii contradictorii, din prea multe surse. Prefera sa creada ca sunt detinatorii adevarurilor absolute – si acest lucru este valabil pentru “orice bula” – fie ea super docta, fie la baza piramidei. Cautam comoditate, intelegere, si multi dintre noi, inclusiv cei deschisi la minte, refuza sa isi depaseasca zona de confort si sa vada ce se intampla mai departe de propriile cunostinte si idei impartasite de majoritatea.

Este, de fapt, un indemn, catre tine, cititorule. Nu fugi de ceea ce este diferit de tine. Incearca sa vezi ce se intampla mai departe de sfera ta de confort si, daca esti sigur(a) ca poti da o mana de ajutor, o informatie in plus, nu te sfii sa o faci. Segregarea, delimitarea online, pe retele sociale, nu sprijina evolutia.

De exemplu, sunt convins ca acest editorial nu va fi citat niciodata pe paginile PSD. Acestea prefera sa citeze publicatii precum “Sokant.ro”, “Puterea.ro”, “Luju.ro” sau “PariulDeAur.ro”. Insa, sper ca, intr-un fel, sa ajunga cel putin la cateva perechi de ochi si sa aiba puterea de a schimba cel putin cateva perspective, oamenii sa inceapa sa citeasca mai mult si din mai multe surse, sa treaca informatiile prin filtrul propriei gandiri si sa nu se lase usor manipulate.