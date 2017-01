Rotarus, care va prelua pozitia de general manager, are o experienta de 15 ani in digital, acumulata in companii precum Goldbach Audience si Arbo Interactive, de unde a plecat in 2013. A adunat aproape 20 ani de cariera in media si publicitate (din care 5 ani in functia de director general). In ultimii ani, Calin s-a dedicat antreprenorialului si a activat ca si consultant independent.

«Am asistat „din teren” la evolutia domeniului digital de la stadiul de industrie incipienta la maturizarea la care asistam acum cand tehnologia si automatizarea tranzactiilor online schimba radical modul de lucru. Rolul nostru e sa ajutam atat producatorii locali de continut cat si agentiile de media si clientii lor sa fie tot mai competitivi in raport cu jucatorii globali. Cred ca revolutia tehnologica din comunicarea digitala care se petrece sub ochii nostri e o epopee care trebuie traita cat mai intens. Nu de alta, dar ne vor intreba nepotii nostri cum a fost», spune Calin.

TailWind prezinta si opereaza Project Agora, primul marketplace de tip programatic al publisherilor din CEE, Sud-Estul Europei si MENA. Cu birouri la Bucuresti, Atena, Dubai si Budapesta, compania este si partenerul regional al Appnexus in peste 30 de tari din regiune precum si reprezentantul exclusiv al ad-serverului Sizmek in zona.

Grupul regional TDG, din care face parte TailWind, mai opereaza in Romania reteaua de media online ThinkDigital dar este si organizator al cunoscutului festival ICEEfest.