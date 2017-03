Adrian Enache, antreprenor cu 8 ani de experienta in business-ul de digital, initiaza un business care se focuseaza pe consultanta omnichannel, procese si algoritmi de neuromarketing si campanii in digital, lansand, dupa o investitie de circa 100.000 de euro, agentia OmniPerform.

“Voi continua sa investesc in digital si in campanii conduse din mediul digital catre offline. Efortul meu se va concentra exclusive pe omnichannel. Prin OmniPerform generam mesaje potrivite fiecarui utilizator in parte, cu focus pe cresterea calitatii si relevantei publicitatii catre acestia. Urmarim micsorarea, pe cat posibil, a retincentei userului la campaniile publicitare”, declara Adrian Enache, fondator OmniPerform.

OmniPerform este o agentie de digital care se concentreaza pe cresterea cifrei de afaceri si a profitului clientului, pana la comunicarea one-to-one. Folosind tehnologie dezvoltata in-house, agentia lucreaza la maximizarea impactului mesajelor pentru partenerii care investesc bugete mari si asteapta rezultate pe masura.

Ce incearca sa aduca nou OmniPerform acestei piete

OmniPerform deschide poarta catre o noua metoda de lucru in e-commerce si isi asuma sa castige doar daca si e-commerce-urile au o crestere in cifra de afaceri. In aceste conditii, bugetele de marketing nu mai reprezinta un cost.

“Practic, din momentul auditarii contului si a business-ului, daca acesta se dovedeste de incredere si un proiect pe termen lung, ne asumam ca toate serviciile si bugetele de marketing sa insemne un procent din rezultatele business-ului. Ne dorim sa nu devenim un cost ca parteneri, ci un motor de crestere al e-commerce-urilor, dar si al canalelor digitale ale omnichannel-urilor pe care le asistam”, spune Adrian Enache.

OmniPerform se concentreaza pe urmatoarele servicii: campanii de comunicare in mediul digital, campanii inbound si outbound marketing, cresterea ratei de conversie, omnichannel si e-commerce consultanta si dezvoltare, campanii performance media si ppc, media buying, planning and reporting, loyalty and CRM campaigns, digital asset development (de la website-uri pana la campanii sau aplicatii), user experience, user interface si webdesign.

Tinta traingurilor de digital in 2017: 2000 de persoane

“Voi preda si voi asista la proiectele de educatie pe zona de marketing si digital. La cursurile pe care le sustinem se pot inscrie specialisti in marketing si business, antreprenori si oameni din marketing, dar si studenti la marketing sau publicitate”, mai spune Adrian Enache.

Agentia si-a propus sa train-uiasca cel putin 2.000 de specialisti, manageri si viitori angajati, pentru a alinia si transparentiza cat mai mult actiunile agentiilor de online si de media. Asta ii va ajuta pe manageri in luarea deciziilor potrivite de business.