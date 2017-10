Potrivit fondatorilor proiectului, actionarii din spatele Quickmobile, familia Tiboc, conceptul raspunde unei nevoi reale identificate in randul romanilor din tara, dar si al celor din Diaspora, de a se consulta in timp real cu un medic pe probleme ce nu pot fi tratate imediat printr-o vizita la cabinet sau la spital.

„Vrem sa-i convingem pe romani ca diagnosticarea pe cont propriu, prin cautari pe Internet, produce, de cele mai multe ori, doar un stres in plus. De aici a aparut ideea Doclandia, o platforma online, securizata, care aduce informatii de la surse sigure, medicale catre cei care au nevoie de raspunsuri”, declara Matei Tiboc, Fondator Doclandia.

Utilizatorii care doresc sa beneficieze de sfaturile medicilor colaboratori ai platformei online, vor trebui sa achite, cu cardul sau prin sms, o taxa de 10 euro, ce reprezinta contravaloarea unui abonament lunar. In urma solicitarii, utilizatorului ii este alocat automat un medic. In plus, utilizatorii isi pot incarca in cont diverse documente medicale, precum analize, electrocardiograme etc., in vederea unei consilieri optime. In prezent, platforma colaboreaza cu 50 de doctori din tara, numar ce urmeaza sa creasca in linie cu rata de utilizare.

„De cativa ani, observam o proliferare a platformelor care ofera, fara niciun fel de cenzura sau etica, tot soiul de solutii, tratamente revolutionare, informatii prezentate ca senzationale, care, in definitiv, produc foarte mult rau, pentru ca in joc este un lucru extrem de important - sanatatea fiecaruia. De departe cea mai buna rezolvare este o legatura solida, securizata si accesibila intre om si medic, cu un flux de informatie competenta, profesionista, singura care ar trebui sa existe si sa stea la baza sanatatii individuale sau colective”, declara dr. Vasi Radulescu, Chief Medical Doclandia.

„Doclandia inseamna acces la mintea de aur a medicului, care poate genera oricand sfaturi pentru preventia primara, recomandari, lamuriri in anumite neclaritati, pe scurt, un knowledge medical venit din surse veritabile”, adauga Radulescu.

Doclandia are la baza o investitie de 500.000 de euro, costuri ce acopera tehnologia din spatele produsului, cheltuielile operationale si de lansare.