Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) va fi evenimentul numarul unu pe piata romaneasca de capital, iar odata realizat proiectul, va creste atat volumul investitiilor straine, dar si increderea investitorilor in Romania, a declarat pentru News.ro vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Mircea Ursache.

”Asteptarea anului 2017 in piata de capital romaneasca o reprezinta Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este vestea cea mai buna pe care investitorii romani si straini o asteapta de la statul roman", a afirmat Mircea Ursache, potrivit News.ro.

El a subliniat ca, la evenimentele recente de profil din Londra si New York, investitori europeni si americani au aratat un interes major pentru proiectul Fondului.

"Eu cred ca este evenimentul numarul 1 in piata de capital romaneasca, iar pe termen mediu si lung principala sursa de investitii in economia romaneasca”, a adaugat vicepresedintele ASF.

Ursache mai spune ca autoritatile doresc urgentarea acestui proiect.

”Exista interes major pentru investitiile in piata de capital romaneasca a caror exponent fundamental in 2017 este Fondul Suveran. Odata realizat, investitorii vor capata si mai multa incredere in piata de capital romaneasca. Totul pe fondul incheierii de catre ASF a pachetului de actiuni legislative prin care reglementarile din piata de capital sunt identice cu reglementarile din piata de capital europeana”, a explicat oficialul autoritatii.

Astfel, Romania va avea o legislatie unica in Europa care va facilita capitalului strain o circulatie libera, neingradita de bariere.

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat pe 21 aprilie ca proiectul de lege privind constituirea Fondului Suveran de Investitii urmeaza sa fie supus rapid dezbaterii publice si transmis Parlamentului pentru adoptare.

Guvernul a decis, pe 9 februarie, adoptarea unui memorandum privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI).

Potrivit memorandumului, FSDI va avea ca scop dezvoltarea si finantarea proiectelor de investitii rentabile si sustenabile, fiind un mecanism de finantare care va identifica si materializa oportunitati investitionale cu impact in dezvoltarea economica durabila si crearea de noi locuri de munca pe termen lung.

Statul roman, prin Ministerul Economiei, va avea calitatea de actionar unic pe toata perioada de functionare a FSDI.

Sursa foto: Shutterstock