Dupa ce au depasit asteptarile in prima parte a anului, ajungand sa recupereze toate pierderile din criza , actiunile companiilor romanesti au scazut cu aproape 6% luna aceasta, criza politica fiind unul dintre motivele corectiei. Totusi, in ultimul deceniu bursa romaneasca nu a scazut decat de trei ori in lunile de vara, iar acest lucru doar atunci cand un eveniment negativ major a avut loc la nivel international.

“Privind in ansamblu resursele ce au determinat cresterea bursei locale raman in mare masura intacte. Ne putem astepta astfel ca maximele anului sa nu fi fost stabilite la inceputul lunii iunie ci, probabil, sa stabilim unele noi in a doua parte a acestui an. Insa, dupa o crestere de peste 20%, o corectie de 3-5% este normala si pot spune si sanatoasa pentru piata”, spune Alin Brendea, director general-adjunct al casei de brokeraj Prime Transaction.

Ce se intampla vara pe bursa

Evolutie BET

Evolutie BET-FI

2016 +10,6% +13,2% 2015 -6,8% -2,3% 2014 +6,3% +6,5% 2013 +7,5% -0,3% 2012 +5,4% +15,3% 2011 -12,1% -18% 2010 +2,8% +7,5% 2009 +27,2% +33,4% 2008 -30,6% -43,7% 2007 +18,5% +18,2%

*Evolutiile indicilor sunt calculate in intervalul iunie - august din anul aferent

BET, principalul indice al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a urcat in intervalul cu 23,7% ianuarie – mai 2016. Piata a inceput insa luna iunie destul de slab, iar conflictul politic din interiorul PSD, soldat saptamana trecuta cu demiterea Guvernului Grindeanu, a dat noi motive de pesimism investitorilor, astfel ca in prezent BET mai pastreaza o crestere de 16,2% la nivelul anului.

Sursa foto: Shutterstock