Determinarea pretului de retragere a fost stabilita de catre firma CMF Consulting, societate aleasa de catre Registrul Comertului pentru a realiza evaluarea.

Raportul de evaluare intocmit de expert poate fi consultat la sediul BVB, in conformitate cu prevederile “Procedurii de retragere a actionarilor din Bursa de Valori Bucuresti”.

In luna mai, Consiliul Bursei de Valori Bucuresti a decis reducerea numarului de actiuni BVB pe care le vor oferi actionarilor Sibex in urma fuziunii dintre cele doua piete.

In proiectul de fuziune dintre BVB si Sibex, aprobat de actionarii BVB in Adunarea Generala din 12 aprilie, Bursa de la Bucuresti se angaja sa isi majoreze capitalul social prin emiterea unui numar maxim de 401.401 actiuni ce urmau sa fie oferite actionarilor Sibex avand in vedere un indice de alocare de 0,01200795 (o actiune BVB oferita pentru fiecare 83,2 actiuni Sibex detinute).

Ulterior insa, administratorii BVB au decis majorarea capitalului cu 375.048 actiuni noi, ceea ce inseamna ca un actionar Sibex va primi un titlu BVB pentru fiecare 89,1 titluri Sibex detinute.

Actiunile BVB cresteau la deschiderea sedintei de vineri cu 0,3%, la pretul de 33,9 lei/unitate. Avand in vedere aceasta cotatie, Bursa de Valori Bucuresti este evaluata la 259,3 mil. lei.

Sursa foto: Shutterstock