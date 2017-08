Intercapital Invest, una dintre una dintre cele mai importante case de brokeraj de retail de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si-a incheiat activitatea miercuri, 2 august, dupa 22 de ani de functionare in piata de capital locala. Compania a a ajuns la un acord cu firma de brokeraj Tradeville, care va plati in primul an 70% din comisioanele fostilor clienti Intercapital transferati.

Anterior, Intercapital a anuntat ca va recomanda propriilor clienti sa isi transfere conturile la Tradeville, casa de brokeraj care se concentreaza pe segmentul retail si care in luna iulie s-a aflat pe locul 7 in topul brokerilor. In primul an, Tradeville va plati catre Intercapital 70% din comisioanele de tranzactionare generate de clientii transferati, iar in urmatoarele sase luni procentul se va reduce la 50%.

2 august 2017 a fost ultima zi de intermediere a tranzactiilor cu instrumente financiare la Bursa de Valori Bucuresti pentru Intercapital Invest. Tranzactionarea prin intermediul platformei ktrade.ro va fi dezactivata la sfarsitul zilei, iar toate ordinele existente in piata vor fi anulate.

In cazul conturilor clientilor Intercapital netransferate la alte case de brokeraj, instrumentele financiare vor fi mutate la Depozitarul Central, in timp ce disponibilitatile banesti vor fi transferate intr-un cont bancar, de unde vor putea fi ridicate ulterior.

