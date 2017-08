Romgaz (SNG), Electrica (EL) si Petrom (SNP) rareori mai atrag atentia investitorilor straini de pe Bursa din Londra (LSE), cele trei companii abia reusind sa stranga impreuna tranzactiide 13,6 mil. dolari (52,3 mil. lei) anul acesta in piata britanica, adica de circa 20 de ori mai putin decat rulajul de pe Bursa de Valori Bucuresti. Si tranzactiile cu certificate de depozit (GDR) Fondul Proprietatea (FP) au scazut la Londra, insa lichiditatea inregistrata de acestea inca reprezinta 40% din rulajul din piata romaneasca.

Romgaz si Electrica s-au listat pe Bursa din Londra in 2013, respectiv 2014, odata cu lansarea ofertelor publice initiale (IPO) de pe BVB. La acel moment, statul a sperat sa atraga cat mai multi investitori straini in actionariatele celor doua companii, oferindu-le posibilitatea de a cumpara indirect titluri din piata britanica.

Fondul Proprietatea a realizat listarea secundara pe LSE in aprilie 2015, la patru ani dupa ce s-a listat pe Bursa de Valori Bucuresti, mizand de asemenea pe atragerea strainilor si reducerea discount-ului la care se tranzactioneaza actiunile in Romania. La randul sau, Petrom s-a listat la Londra in octombrie 2016, dupa ce Fondul Proprietatea a vandut 10% din companie.

Pe Bursa din Londra actiunile romanesti sunt inlocuite de certificate de depozit (global depository receipts – GDR), care reprezinta o actiunie, in cazul Romgaz, patru actiuni (Electrica), 50 de actiuni (Fondul Proprietatea), sau 150 de actiuni (Petrom).