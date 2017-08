Life is Hard, singura companie de software listata pe Bursa de la Bucuresti, pe piata AeRO, anunta inceperea unui noi proiect, 24Auction.ro, o platforma de licitatii online B2B pentru lichidarea stocurilor de marfa. Erik Barna (foto) , CEO-ul Life is Hard, a explicat pentru wall-street.ro in ce fel va monetiza acest nou proiect si ce viziune are cu privire la impactul platformei.

Potrivit lui Barna, accesul in platforma se va face pe baza de abonament, Life is Hard urmand sa perceapa ulterior si un procent din tranzactiile intermediate.

24Auction.ro, proiect finantat prin fonduri europene, va ajuta companiile sa isi reduca pierderile si sa lichideze rapid capetele de stoc sau stocurile foarte perisabile, prin vanzare sau donatii.

"Oare cum ar fi, de exemplu, ca o asociatie de producatori agricoli sa nu mai vanda catre marile lanturi internationale de magazine prezente la noi decat pe baza de licitatie?", este o intrebare la care CEO-ul companiei spera sa gaseasca raspunsul pozitiv in 18 luni

Barna va incerca sa reuneasca pe platforma cererea si oferta, mizand pe parteneriate strategice cu diverse asociatii patronale si mestesugaresti, iar atragerea acestor parteneri se va realiza atat prin canalele de marketing traditional, cat si prin cele digitale si prin workshop-uri de informare. De altfel, Life is Hard va fi cu siguranta ajutata in eforturile de a promova noul proiect de agentia Graffiti PR, business pe care holding-ul APS l-a preluat in decembrie 2016.

"In Romania si nu numai, foarte multe companii pierd sume importante de bani pentru ca de multe ori se gasesc in situatia in care nu pot sa-si valorifice rapid stocurile - mai ales cele perisabile - iar marfa ajunge in final sa fie distrusa. De cele mai multe ori, firmele sunt dispuse sa-si lichideze aceste stocuri chiar si la preturi care sa le permita o recuperare cel putin partiala a pierderilor, insa nu au la dispozitie o solutie de conectare rapida cu clientii interesati sa faca astfel de achizitii", se arata in comunicatul companiei cu sediul in Cluj.

Cei interesati de “chilipiruri” vor sti unde sa le caute, iar cei care vor sa isi minimizeze pierderile vor avea o unealta prin care sa vanda marfa din stoc - Erik Barna

Toate operatiunile se vor desfasura exclusiv online, iar portalul va oferi utilizatorilor mai multe mecanisme de licitatie cum ar fi modelul Olandez, Ungar, Francez (Mise en Vente), blind auction etc. De asemenea, platforma va permite si donarea de produse, ca varianta de lichidare a stocurilor detinute de companii.

Life is Hard isi propune sa dezvolte platforma in 18 luni, incepand cu august. Proiectul 24Auction.ro beneficiaza de o finantare europeana prin Programul Operational de Competitivitate. Valoarea totala a contractului este de aproape 1,91 milioane lei si este structurat astfel: