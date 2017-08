Compania de stat a inregistrat un castig net de 868 mil. lei in prima jumatate a acestui an, comparativ cu 615 mil. lei in perioada similara din 2016. Evolutia a fost pozitiva si la nivel trimestrial, profitul Romgaz in T2 2017 fiind in urcare cu 158% fata de T2 2016.

Veniturile din vanzarea gazelor naturale sunt mai mari cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior si cu 17,3% mai mari fata de veniturile estimate in bugetul de venituri si cheltuieli al perioadei.

Dupa o diminuare a consumului de gaze naturale la nivel national cu 4,6% in 2015 si cca.1,9% in 2016, in anul 2017 s-a inregistrat o revigorare a acestuia, onsumul crescand in perioada de raportare cu 22%. Pe fondul cresterii consumului de gaze la nivel national, Romgaz a reusit sa-si creasca livrarile cu 31,5% fata de perioada anterioara. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania a ajuns la 42,76%, fiind cu 3,13% mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (39,63%).

Productia de gaze naturale a fost de 2.559 mil.mc, cu 362 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+16,5% y/y) si cu 91,8 mil.mc mai mare decat cea programata (+3,7%). Cu aceasta productie, conform estimarilor societatii, Romgaz a avut o cota de piata de 46,5% din consumul de gaze provenite din productia interna, fiind in crestere cu 4,91% fata de cota detinuta in perioada anterioara (41,59%).

Si productia de energie electrica a Romgaz a crescut in primul semestru cu 95,8%, de la 510,6 TWh la 999,7 TWh, reprezentand o cota de piata de 3,1%.

Romgaz a inregistrat o cifra de afaceri semestriala de 2,39 mld. lei in acest an, cu 29,3% mai mare decat cea din S1 2016.

In prima jumatate a anului 2017 Romgaz a produs un volum de 2,55 mld. mc gaze naturale, cu 362 mil.mc (16,5%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut. Cresterea cantitatii de energie electrica produsa este in stransa legatura cu temperaturile scazute in perioada rece, motiv pentru care in Semestrul I 2017 a functionat un grup energetic de 200 MW.

