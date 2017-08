Asa cum era de asteptat, dupa discutiile de pe la colturi din ultimele luni si disputele mocnite din interiorul Consiliului Bursei, incheierea mandatului de director general la Bursa de Valori Bucuresti nu putea trece neobservata. In dimineata zilei de luni, 21 august, ziua in care contractul de mandat expira, BVB anunta intr-un comunicat ca expira contractul, dar mandatul ramane in vigoare. Ce inseamna acest lucru?

Dupa ce am incercat in redactie sa deslusim informarea, am trimis cateva intrebari lamuritoare la BVB. La cele 3 intrebari trimise, am primit un raspuns unic: "Potrivit raportului curent al BVB, mandatul lui Ludwik Sobolewski ramane in vigoare. Ceea ce a expirat este contractul (de mandat) si nu mandatul. Mandatul si contractul, cel care defineste termenii executarii mandatului, nu sunt unul si acelasi lucru".

Asadar, din punctul de vedere al Bursei de Valori, mandatul e una si contractul de mandat e alta. Contractul de mandat defineste termenii executarii mandatului iar mandatul este...mandat. Contractul expira pe 21 august, mandatul nu expira.

Am consultat mai multi avocati specializati in domeniu, pe care i-am intrebat care este diferenta intre cele doua notiuni. Raspunsul a fost de fiecare data acelasi: niciuna.

"Din punctul meu de vedere nu este o diferenta juridica intre formularea „contractul de mandat” si formularea „mandatul”. Cei doi termeni sunt folositi in mod expres cu inteles similar insasi de legiuitor, in prevederile referitoare la mandat din Codul Civil. Conform art. 2009 Cod Civil – „Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilate parti, numita mandant.” Prin urmare mandatul e acelasi lucru cu contractul de mandat, conform definitiei data de legiuitor", a explicat pentru wall-street.ro Radu Voloaga, avocat specializat in piete de capital.

Mai mult, din discutiile cu avocatii consultati, a rezultat si o alta ipoteza interesanta: incepand de maine, Ludwik Sobolewski nu ar mai avea nici avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care a fost acordat in data de 21 august 2013, in baza hotararii Consiliului Bursei - care aproba, la acel moment, un contract de mandat valabil pana in 21 august 2017, acordand, deci, un aviz pe aceeasi perioada.

Batalia declaratiilor off-the-record

Fiind un subiect delicat, au fost putini cei care au comentat subiectul cu declaratii asumat. Off-the-record, insa, am primit multiple teorii si ipoteze. Asa ca razboiul declaratiilor se da fara nume, in timp ce din partea institutiei, de la ora 9.00 cand a fost remis comunicatul si pana la ora difuzarii stirii, a fost tacere.

O categorie de informarii, primita de la surse din piata de capital, spune ca incepand de marti, Sobolewski ramane director general, dar fara prerogative, fara sa mai poata semna acte oficiale si chiar fara acces la e-mail. Aceleasi surse au mai spus ca totul sta in mainile ASF, mai exact in autorizarea numirii lui Radu Hanga in Consiliul Bursei, lucru ce ar ajuta la intrunirea cvorumului si luarea unei decizii referitoare la continuarea mandatului lui Sobolewski sau numirea altui director. Aceeasi persoana ne-a explicat si ca, in 2013, Consiliul Bursei a luat doua decizii: una prin care l-a numit director general si una prin care i-a acordat mandatul de director general, cu toate tintele trasate. Aparent, ASF a aprobat prima decizie, cea de numire, inregistrata la Registrul Comertului pe termen nedefinit.

Legat de aceasta inregistrare la Registrul Comertului, unde in acest moment Ludwik Sobolewski apare inregistrat ca persoana imputernicita cu durata mandatului neprecizata, avocatul Radu Voloaga ne-a explicat ca aceasta se face doar pentru opozabilitate fata de terti si nu are efect constitutiv de drepturi. "Relatiile dintre dl. Ludwik Sobolewski si BVB sunt reglementate exclusiv de contract de mandat incheiat intre acestia, nu de mentiunile operate la Registrul Comertului. In cazul de fata a fost prevazut un termen care a expirat la 21.08.2017 (asa cum rezulta din Raportul curent privind conducerea BVB din 21.08.2017) si, prin urmare, contractul de mandat a incetat, chiar daca acest lucru nu se reflecta inca in inregistrarile de la Oficiul Registrului Comertului ", a explicat avocatul specializat in piete de capital.

Alte surse din piata spun ca aceasta situatie ar putea intra in sfera abuzului de piata si ca Autoritatea de Supraveghere Financiara ar fi fost deja sesizata in acest sens. Alte persoane mai spun ca situatia ar trebui sa fie transata astazi, pentru ca situatia ar putea degenera daca maine Ludwik Sobolewski isi va continua activitatea nestingherit, avand acces la informatii.

Contactat de wall-street.ro, Mircea Ursache, vicepresedintele ASF, nu a dorit sa comenteze.

Actiunea BVB nu a fost suspendata de la tranzactionare in cursul zilei si nici nu a parut afectata. La ora 14.00, titlurile BVB cresteau cu 0,3%, pe un volum infim, de 505 titluri, in 14 tranzactii.

Concluzii?

Singura concluzie coerenta care ar putea rezulta dupa acest amalgam de informatii, una mai halucinanta decat alta, este ca Ludwik Sobolewski se agata cu orice pret de pozitia de la BVB, reinventeaza termenii juridici, le da noi intelesuri si trage de timp. Ce asteapta? Probabil avizarea lui Radu Hanga decatre ASF in Consiliul Bursei, despre care se zvoneste ca ar fi "de partea sa".

In ultima perioada, Consiliul Bursei a avut mai multe sedinte in care urma sa se discute mandatul lui Sobolewski, insa acestea nu au avut loc din lipsa de cvorum cauzata de absenta membrilor care nu il mai sustineau pe polonez. Teoretic, azi i-ar fi expirat mandatul. Aparent, mandatul nu expira, doar contractul de mandat, dupa cum spune Bursa. Asteptam cu nerabdare deznodamantul acestei scenete demne de condeiul lui Caragiale.

