Fondul Proprietatea (FP) ar putea sa ajunga sa incaseze cu usurinta peste 1 mld. lei anul acesta din vanzarile de actiuni, avand in vedere tranzactiile deja finalizate, precum si cele pe care compania a anuntat ca le are in plan. In acest context, unii analisti anticipeaza un potential de +17% si un pret de 1 leu/actiune pana la finalul anului, considerand plauzibil si un scenariu in care FP va face in 2018 distributii suplimentare de cash catre actionari.