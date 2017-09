Depozitarul Central a realizat luni primele decontari pe Platforma TARGET2-Securities (T2S) pentru tranzactiile incheiate in moneda euro la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu instrumente financiare denominate in euro. Decontarea a fost realizata ca urmare a ofertei de obligatiuni in valoare de 60 mil. euro desfasurata de Banca Internationala de Investitii la BVB.

Serviciul de decontare pe Platforma T2S a tranzactiilor incheiate in moneda euro la Bursa de Valori Bucuresti a fost lansat la data de 18 septembrie 2017. Banca Internationala de Investitii va lista pe Bursa de Valori Bucuresti obligatiuni in valoare de 300 de milioane de lei si de 60 de milioane de euro. Banca va plati o dobanda de 1,5% + Robor la 3 luni pentru emisiunea in lei si de 1,593% pentru titlurile emise in euro.