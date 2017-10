Un bitcoin a depasit saptamana trecuta nivelul record de 5.000 de dolari, valoarea totala a tuturor monedelor Bitcoin aflate in circulatie ajungand la 94,5 mld. dolari, mai mult decat valoarea de piata a unor companii precum Starbucks, eBay sau General Motors. In spatele bitcoin exista insa alte 11 monede virtuale a caror masa monetara a depasit in cazul fiecareia cifra de 1 mld. dolari. Care sunt acestea si ce trebuie sa stii despre ele?