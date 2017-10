Infiintat in anii '90, Polisano este primul grup complet integrat in domeniul medical din Romania si include o serie de patru clinici cu laboratoare proprii situate in Bucuresti si Sibiu, un spital privat (Spitalul European Polisano din Sibiu), un centru de fertilizare in vitro si cea mai mare maternitate privata din Transilvania.

Polisano are in prezent peste 500 de angajati si a inregistrat la nivelul anului 2016 o cifra de afaceri de circa 80 milioane lei.

Potrivit reprezentantilor companiei, prin aceasta achizitie MedLife continua demersul de a consolida piata, dar si mandatul dat de actionari in ultima reuniune AGA, sedinta in cadrul careia s-a aprobat majorarea capitalului social si emiterea de obligatiuni pentru achizitii si dezvoltarea companiei.