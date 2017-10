SIF Banat Crisana a intrat in actionariatul Companiei Hoteliere Intercontinental Romania SA, dupa doua tranzactii in care au fost transferate in total 88,4 milioane actiuni, reprezentand 10,61% din companie.

Cele doua tranzactii insumate se apropie de valoarea de 8,4 milioane lei, potrivit datelor BVB. Tranzactiile au fost realizate la un pret de 0,095 lei/actiune.

Bogdan Dragoi, presedinte si director general al SIF Banat Crisana, a declarat pentru wall-street.ro ca aceasta tranzactie reconfirma interesul companiei pentru zona hoteliera, turistica si imobiliara.

"In acord total cu politica investitionala pe care am propus-o actionarilor nostri, am analizat cu mare atentie aceasta oportunitate si am decis achizitia unui pachet din piata. Motivatiile sunt multiple: pe de o parte, am avut in vedere parcursul si perspectivele acestei companii, care, la prima vedere dificile, pentru noi constituie o provocare. In al doilea rand, pretul la care s-a incheiat acest deal este extrem de avantajos pentru SIF Banat Crisana. Orice investitie trebuie cantarita din toate punctele de vedere, pe de o parte privind la istoric, pe de alta parte analizand viitorul si perspectivele” a declarat Bogdan Dragoi.

Intercontinental este unul dintre hotelurile emblema ale Bucurestiului, care a rezistat in timp si in pofida intrarilor marilor lanturi hoteliere precum Marriot sau Sheraton. Bogdan Dragoi crede ca aceasta investitie va fi in armonie cu know-how-ul pe care SIF 1 l-a acumulat in acest domeniu.

Intercontinental Romania S.A. deschide noi directii care se vor demonstra profitabile si inteligent alese.Vom continua sa analizam oportunitati in piata si sa actionam in interesul SIF Banat Crisana, luand decizii bine fundamentate, argumentate financiar si economic, independente de alti factori. Acestea sunt premisele pe care am actionat de la inceput si este o linie de business si administrare in care continui sa cred.

Bogdan Dragoi, SIF Banat Crisana

Cele doua pachete au fost cumparate de la One United Properties, companie controlata de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu.

Invitat recent la emisiunea Profesionistii in Investitii, Bogdan Dragoi a declarat ca SIF Banat Crisana este intr-o cautare permanenta de oportunitati de investitii, atat in domenii de activitate complementare cu cele deja existente in portofoliu, cat si in sectoare dinamice si interesante, cum ar fi IT. “Sectorul IT este intr-un boom de vreo 4-5 ani, a primit si sprijin de guvernamental, este un business foarte bun, la care ne uitam. Nu avem inca nicio investitie in acest domeniu, dar ne place industria si ne uitam atent, cautam oportunitati”, a explicat Dragoi.

