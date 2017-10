Volumul de noi companii listate pe burse la nivel global, inregistrat pana in septembrie 2017, a depasit volumul total inregistrat in 2016. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele 1.156 de listari au atras un capital in valoare de 126,9 miliarde dolari, marcand o crestere de 59% a numarulului de IPO-uri si de 55% a veniturilor, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor publicate in raportul EY, Global IPO Trends: Q3 2017.

Regiunea Asia-Pacific isi accentueaza amprenta asupra pietei globale IPO Numarul de IPO-uri din regiunea Asia-Pacific a crescut cu 72%, la 690 de oferte publice in primele noua luni ale anului 2017, comparativ cu 2016. Capitalul acumulat a crescut cu 28%, atingand 53,9 miliarde dolari. Cinci din cele zece cele mai active burse din lume, dupa numarul de oferte, si patru, dupa capitalul acumulat pana in septembrie 2017, s-au aflat in aceasta regiune.