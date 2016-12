Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, la Antena 3, ca Sevil Shhaideh va ramane prim-ministru ”pana in momentul in care va obosi”, caz in care o va inlocui el, insa a apreciat aceasta varianta ca improbabila, intrucat Shhaideh are "o putere de munca mare", iar el o va sustine. ”Eu nu-mi bat joc de Sevil”, a spus Dragnea.

Intrebat la ce s-a referit cand a spus "ne vedem in alta parte" daca presedintele nu va accepta propunerea ca Sevil Shhaideh sa fie prim-ministru, Liviu Dragnea a raspuns: "In primul rand la Curtea Constitutionala. Am spus ca voi utiliza toate mijloacele constitutionale si legale. Si am mai spus ceva in noaptea alegerilor - votul pe care l-am primit nu-l voi vinde, nu-l voi da cadou, nu-l voi tranzactiona si nici trada", conform News.ro.

Liderul PSD a afirmat ca guvernul Shhaideh nu va avea fixat dinainte un mandat cu o durata redusa. ”M-ati intrebat cat va sta Sevil Shhaideh prim-ministru. Va sta pana in momentul in care va obosi. Daca va obosi, o sa merg eu. Daca nu va obosi, ceea ce este foarte probabil, o sa stea acolo patru ani”, a declarat Liviu Dragnea.

El a a avertizat ca guvernul PSD va fi unul cu o activitate sustinuta pentru a respecta programul de guvernare cu care partidul a castigat alegerile. ”Ritmul acestui guvern va fi infernal, prin programul pe care trebuie sa il duca la indeplinire. Nicio guvernare nu a avut ritmul pe care eu il voi imprima acestei guvernari”, a spus Dragnea, aratand ca programul PSD contine si termene de implementare a unor masuri.

Dragnea a dat asigurari ca guvernul Shhaideh va avea sustinerea sa categorica. ”Stiu capacitatea de munca a lui Sevil Shhaideh. Nu-i mai mare ca a mea, dar e a doua dupa mine. Daca ea va rezista, eu o voi sustine pana la finalul mandatului. Eu nu-mi bat joc de Sevil, nu-mi bat joc de Guvern. Din partea mea, are sustinere totala”, a conchis Dragnea.

Intrebat de reactie a avut Sevil Shhaideh in momentul in care i-a propus sa fie premier, Dragnea a spus ca aceasta s-a asezat pe scaun. "Sevil este foarte emotiva. Sigur, si-a revenit. Nu i-am propus sa fie secretar de stat, ci i-am propus sa conduca administratia din Romania. Si Sevil mai stie cum se lucreaza cu mine. Este incarcata cu responsabilitate si stie cat de greu va fi", a afirmat liderul PSD.

El a mai spus ca s-a intalnit cu Sevil Shhaideh si in acesta seara, discutand pe tema bugetului pe anul 2017. "Uitasem sa ii spun ca vrem sa introducem o masura importanta pentru milioane de romani", a spus Dragnea, precizand ca vrea sa cuprinda in buget masura deducerii din impozitul pe venit a costurilor celor care au abonamente in reteaua privata de sanatate.

