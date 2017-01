Copresedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, marti, ca formatiunea sa va fi reprezentanta in comisia anuntata de Liviu Dragnea care va superviza activitatea Guvernului si a subliniat ca in Executiv nu vor functiona doua echipe separate, a fiecarui partid, ci va fi una singura, care va colabora.

"In actualul Guvern nu vor functiona doua echipe, o echipa a PSD si o echipa a ALDE. Viitorul Guvern va fi o singura echipa, Guvernul Romaniei, punct. (...) Comisia va fi una in care vom avea si noi reprezentanti si care va trebui sa urmareasca punerea in aplicare a programului de guvernare si cred ca acest lucru este foarte bun", a spus Tariceanu, conform News.ro.

El a precizat ca ALDE nu va avea o comisie separata de supraveghere a activitatii Guvernului, ci va participa la cea propusa de PSD. Intrebat daca este de parere ca presedintele Klaus Iohannis s-ar putea impotrivi vreunuia dintre ministri, Tariceanu a explicat ca seful statului nu are "parghii" constitutionale sa blocheze un membru al Guvernului atunci cand se formeaza Cabinetul.

"Din cate stiu, presedintele - si nu ma insel in aceasta privinta - nu are un rol in definirea structurii Guvernului si a echipei guvernamentale. Acesta poate fi considerat un gest de curtoazie fata de presedinte. Echipa guvernamentala si programul sunt prezentate de prim-ministru in fata Parlamentului, care da votul de investitura. Legitimitatea este data de Parlament pentru intregul Guvern", a spus el.

Tariceanu a comentat si prezenta in Guvern a lui Melescanu, spunand ca este probabil cel mai bun profesionist pe domeniul politicii externe din Romania. "Domnul Teodor Melescanu este in momentul de fata, cred, fara sa fac niciun fel de exagerare, personalitatea din domeniul politici externe cu cea mai mare experienta si cu cel mai mare prestigiu pe care o are Romania in acest moment", a spus el.

In privinta lui Toma Petcu, propus pentru Ministerul Energie, Tariceanu a spus ca el are experienta administrativa si politica, conducand Administratia Apele Romane si fiind presedinte al organizatiei ALDE Giurgiu, a doua ca rezultate in urma alegerilor parlamentare. ALDE va fi reprezentat in Guvern de Daniel Constantin (vicepremier si ministru al Mediului), Teodor Melescanu (ministrul Afacerilor Externe), Gratiela Gavrilescu (ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul) si Toma Petcu (ministrul Energiei).

Sursa foto: Agerpres