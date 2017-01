"Sa lasam lucrurile ridicole, gen cucuvele mov, alte culori si sefi de la CIA, sa trecem la declaratii serioase. In primul rand, nu comentez declaratiile unui inculpat fugar, un inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte dintre ele sunt in instrumentare la DNA, o parte dintre ele sunt deja trimise in judecata, un inculpat fugar fata de care am facut demersuri inca din cursul anului trecut. Sper sa va amintiti, inca din aprilie, de la tribuna Parlamentului, a acuzat DNA si a facut atacuri la adresa sistemului judiciar prin afirmatii denigratoare si tendentioase. Ca atare, nu comentez declaratiile unui inculpat fugar si nu doresc sa intru in dialog cu acesta”, a spus Laura Codruta Kovesi, la iesirea de la Ministerul Justitiei. Kovesi a spus ca atacurile din ultima perioada la adresa sistemului de justitie sunt facute de inculpati care sunt cercetati in dosarele DNA, de inculpati care sunt trimisi in judecata sau chiar condamnati ori de persoane care ii sustin pe acestia, conform News.ro.

"Aceste atacuri sunt facute datorita faptului ca DNA si a permis sa deranjeze inculpatii. Am observat in ultima perioada ca, desi am facut mai multe demersuri institutionale, aceste atacuri au continuat. Doar la sfarsitul anului trecut am facut peste 14 sesizari la Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la afirmatiile tendentioase, denigratoare, mincinoase, uneori chiar ridicole ale inculpatilor pe care i-am cercetat. Am sesizat Consiliul National al Audiovizualului pentru 12 emisiuni si chiar in cursul zilei de astazi am reluat dialogul institutional cu CSM si cu privire la afirmatiile care au aparut in cursul lunii decembrie in spatiul public din partea mai multor persoane cercetate de DNA am sesizat CSM. Practic, raspunsul meu la aceste afirmatii il veti gasi in acea sesizare pe care o voi face publica in momentul in care voi ajunge la birou”, a mai spus Laura Codruta Kovesi.

Procurorul-sef al DNA a spus ca a venit la Ministerul Justitiei cu un biblioraft de documente, care contine toate documentele institutionale pe care le-a facut cu privire la aceste afirmatii. "Am trimis si in atentia procurorului general, am trimis si ministrului Justitiei, o parte dintre aceste afirmatii mincinoase au fost deja verificate in cadrul unui dosar penal si s-a dat si o solutie de clasare”, a precizat Kovesi.

Procurorul-sef a DNA a spus ca a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la afirmatiile aparute in spatiul public in ultima luna, pe care le-a catalogat drept "neadevarate, neintemeiate, tendentioase si ridicole". Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a deschis, in 4 ianuarie, dosar penal dupa inregistrarea audio prezentata de Sebastian Ghita in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le primea din dosare aflate in curs de solutionare.

Procurorii PICCJ s-au autosesizat in acest caz, dupa informatiile publicate in mass-media privind posibile imixtiuni in actul de justitie, in urma inregistrarii care a fost facuta publica de fostul deputat Sebastian Ghita si in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana cu care discuta despre informatii pe care le-ar fi primit legat de dosare aflate in curs de solutionare.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, in 6 ianuarie, ca inregistrarile difuzate de postul de televiziune al fostul deputat Sebastian Ghita sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioase”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca. Augustin Lazar a precizat ca cercetarile in dosarul deschis de PICCJ trebuie sa fie obiective, iar in acesta vor fi audiate mai multe persoane si vor fi ridicate inregistrarile.

Fostul deputat Sebastian Ghita a avut, de la disparitia sa, in 21 decembrie 2016, mai multe aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, in care aduce mai multe acuzatii la adresa procurorului-sef al DNA. Intr-una dintre inregistrari, Sebastian Ghita sustine ca fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de catre generalul SRI Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, amenintandu-l ca ii va anula vizita in SUA in apropierea alegerilor prezidentiale, "iar asta il va distruge".

"V-am mentionat de la bun inceput despre intalnirile cu Laura Codruta Kovesi la vilele SRI - K2, K4 si T14, la care au mai participat in anumite momente domnul Florian Coldea si sefii statiei CIA din Bucuresti. Banuiesc ca v-ati intrebat cum am ajuns eu la aceste intalniri. Persoane de rang inalt din SRI mi l-au prezentat pe Florian Coldea in 2008. Eram tineri, aveam copii mici si am legat o relatie de prietenie", a spus Ghita, sustinand ca timp de sapte ani copiii lui si ai lui Florian Coldea au crescut impreuna.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in 5 ianuarie, emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Sebastian Ghita, inlocuind controlul judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Sebastian Ghita a fost dat din 5 ianuarie in urmarire nationala, iar in 6 ianuarie procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.

