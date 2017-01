Intr-un comunicat de presa transmis joi seara, Serviciul Roman de Informatii arata ca, in urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la general-locotenent Florian Coldea si care au fost supuse unor verificari preliminare, directorul SRI, Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor incalcari ale legii sau deontologiei profesionale.

SRI spune ca pana la finalizarea verificarilor generalul Florian Coldea este pus la dispozitia directorului, potrivit prevederilor legale, iar atributiile functiei de prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii vor fi preluate de catre directorul SRI, Eduard Hellvig.

Conform sursei citate, sunt analizate toate circumstantele prezentate public, precum si documentele puse la dispozitie de general-locotenent Florian Coldea.

"Precizam ca SRI a dezvoltat mecanisme interne de investigare a oricaror indicii cu privire la incalcari ale legii ori a cadrului normativ intern, pe baza unei metodologii si proceduri validate in timp. Structuri interne specializate si subordonate directorului institutiei intreprind, ori de cate ori situatia o impune, masuri complexe de verificare a informatiilor cu privire la posibile incalcari ale legii ori a ordinelor si regulamentelor militare si ulterior adopta masurile adecvate".

Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai multi oameni politici in legatura cu diverse numiri in functie sau cu actiuni ale justitiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numarat Elena Udrea, Traian Basescu si, recent, Sebastian Ghita, care l-a mentionat in fiecare dintre cele sapte aparitii ale sale la televiziunea pe care o controleaza.

Cea mai recenta a fost miercuri seara, cand Ghita a relatat despre concedii petrecute cu acesta, in Seychelles, in 2010, si in 2012 in Toscana, unde ar fi fost si Vasile Dancu. Sebastian Ghita a prezentat si o fotografie in care a sustinut ca se afla sotia sa si sotia lui Coldea, la Disneyland.

Sursa foto: Agerpres Foto