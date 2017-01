Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat joi, la Parlament, ca nicio fapta de coruptie nu se gratiaza prin noua ordonanta pusa in dezbatare publica, motiv pentru care tinerii nu ar trebui sa mai iasa in strada, deoarece acest proiect “nu este facut pentru politcieni”, ci pentru “hoti” si cei care au comis “fapte minore”.

Intrebat de ordonanta de urgenta privind gratierea, social-democratul a sustinut ca a aflat de la televizor de acest proiect. “Ce sa va spun? Am aflat de la televizor ca se da ordonanta. De cand ordonantele sunt in dezbatere? Ordonantele de Guvern nu se dezbat – asta pentru cei care nu stiu”, a afirmat deputatul PSD, conform News.ro.

La remarca presei care i-a spus ca procurorul general a anuntat ca vor beneficia de OUG aproximativ 20-30 de parlamentari, Catalin Radulescu a spus ca “nicio fapta de coruptie nu se gratiaza prin ordonanta”. “Nu stiu care sunt aia, ca nicio fapta de coruptie nu se gratiaza prin ordonanta. Asa ca nu stiu cine ar putea sa beneficieze. In plus, cei care sunt condamnati cu suspendare nu beneficiaza de gratiere. Adica hai sa intelegem termenii, pentru ca, daca vorbim asa, ca sa ne aflam in treaba, sigur ca n-o sa ne intelegem niciodata. Deci faptul ca ies niste tineri in strada, ar trebui sa li se explice ca n-au de ce sa iasa pentru ca prin aceasta gratiere cel putin o sa iasa probabil hoti sau eu stiu oameni care au facut chestiuni minore”, a completat social-democratul.

Catalin Radulescu a subliniat faptul ca “nicio fapt de coruptie nu este gratiata prin aceasta ordonanta”. “Cititi-o, si noi am citit-o foarte bine, si noi am aflat de ea ieri, deci nu stiam de ea, asa, niciun fel de condamnare, ca este cu suspendare, nu beneficiaza de gratiere si atuncea nu este facuta pentru politicieni. Si cu asta am terminat subiectul”, a declarat deputatul.

El si-a nuantat ulterior afirmatia, spunand ca nu stie ce scrie in OUG privind gratierea. “Gratierea se aplica numai pentru executare, nu pentru suspendare. Nu stiu ce scrie in ordonanta. Ce scrie in ordonanta – habar n-am. Voi stiti mai bine decat noi, noi nu am vazut aceasta ordonanta”, a precizat social-democratul.

Jurnalistii i-au atras atentia ca afirmase ca a primit miercuri OUG privind gratierea, moment in care Catalin Radulescu a spus ca a primit-o, dar nu a citit-o. “Am primit-o ieri, dar nu am citit-o. Nici nu vreau sa o citesc, ca nu ma intereseaza. Eu astept sa facem dezbatere publica pe tot ce inseamna modificari la Codul penal. In grupul parlamentar PSD nu a existat nicio discutie, ati fi stiut daca a existat o discutie, stiti foarte bine ca aveti sursele respective”, a conchis deputatul PSD.

Instanta suprema l-a condamnat definitiv, pe data de 5 decembrie 2016, pe deputatul PSD Catalin Radulescu la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care este acuzat de dare de mita si de administrarea unei firme, fapta incompatibila cu calitatea sa de parlamentar.

