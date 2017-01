”Dorim sa salutam raportul Comisiei privind MCV publicat azi, raport ce are o importanta fundamentala pentru tara noastra. Se implinesc zece ani de la instituirea acestui Mecanism, iar documentul publicat azi prezinta o evaluare a intregii perioade si, mai mult decat atat, recunoaste performantele substantiale inregistrate de Romania in domeniile afetente MCV in toata aceasta perioada de zece ani. Este al patrulea raport pozitiv consecutiv prin care se califica progresele Romaniei ca fiind majore, demonstrand si certificand astfel mentinerea parcursului sustenabil in ceea ce priveste atingerea obiectivelor acestui Mecanism”, a declarat Ana Birchall, miercuri, la Palatul Victoria, conform News.ro.

Reprezentanta Guvernului a adaugat ca ”raportul a fost unul bun confirmand existenta unui incontestabil parcurs pozitiv al evaluarilor sistemului judiciar roman”, in acest sens fiind mentionate inca din primele paragrafe ale documentului aspectele ce tin de sustenabilitatea procesului de reforma si consolidare a sistemului judiciar.

”Insa, elementul cheie al raportului consta in aceea ca dincolo de aprecierile pozitive, Comisia indica o perspectiva clara de finalizare a acestui Mecanism prin intermediul continuarii si consolidarii accelerate a reformelor, formuland in acest sens 12 recomandari. Se introduce conceptul de finalizare a fiecarei conditionalitati in parte prin indeplinirea celor 12 recomandari. Inchiderea tuturor conditionalitatilor va duce la finalizarea acestui mecanism”, a subliniat Birchall.

Ea a mentionat ca raportul Comisiei Europene mentioneaza perspectiva unei evaluari anticipate in 2017 pentru finalul anului curent. ”Salutam recunoasterea progreselor majore ale Romaniei privind mai multe aspecte legate de MCV si va asiguram ca noi vom continua sa lucram cu CE pentru a limita caracterul general al unora dintre astfel de recomandari care nu reflecta intocmai progresele Romaniei asa cum au fost ele certificate de rapoartele pozitive anterioare cat si de prezentul raport. Vom continua sa implementam recomandarile care acopera actiuni care sunt deja in curs de operationalizare sau cele care au o perspectiva temporala intrinseca si care se refera, de exemplu, la implementarea strategiei anticoruptie 2016-2020”, a mai spus ministrul delegat.

Ana Birchall a completat: ”Contand in permanenta pe sprijinul Comisiei in atingerea obiectivului de finalizare a MCV vom continua sa pledam ca raportarea sa se faca pe baza obiectivelor initiale ale MCV stabilite prin decizia Comisie din decembrie 2006”.

Birchall a precizat ca obiectivul Romaniei este de a incheia MCV pentru a plasa Romania ”in mod corect” in randul tuturor celorlalte state membre care sunt suspuse unor instrumente ”orizontale de evaluare si monitorizare” cu privire la ariile care fac obiectul MCV si care sunt aplicabile tuturor statelor membre UE.

”S-ar incheia astfel situatia curenta prin care Romania este evaluata in paralel prin mai multe instrumente cu aceleasi obiective”, a precizat Birchall. Ea a tinut sa sublinieze ca este de apreciat faptul ca in acest raport, pentru prima data, se mentioneaza explicit natura distincta a MCV si necesitatea de a evita orice corelari cu deciziile din cadrul altor politici ale Uniunii Europene cum ar fi aderarea Romaniei la spatiul Schengen sau fondurile structurale.

”Autoritatile romane au subliniat in mod repetat acest lucru de-a lungul anilor, insa, din pacate, operarea unei astfel de legaturi a continuat sa blocheze in plan european decizii fundamentale pentru Romania. Asadar, salutam mesajul explicit transmis de acest raport cu privire la distinctia clara intre MCV si procesul de aderare la Schengen pentru a elimina orice fel de ambiguitate privind mentinerea unei interdependente intre cele doua procese”, a subliniat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Ea si-a exprimat regretul ca aceasta decizie nu a venit mult mai devreme din partea Comisiei Europene ”putand fi astfel evitata intarzierea atingerii acestui obiectiv atat de important pentru Romania”. Totodata, Birchall a aratat ca Romania reitereaza nevoia unui dialog direct si transparent cu Comisia Europeana.

”In perioada urmatoare vor exista contactele care sunt normale la nivelul expertilor din Ministerul Justitiei care este liderul de fila in acest dosar. Noi, la Ministerul de Externe si prin portofoliul pe care il coordonez pe Afaceri Europene, asiguram coordonarea pe linia diplomatica pentru a atinge acest obiectiv important pentru Romania, dar Ministerul Justitiei este liderul de fila. Consideram ca astfel de intelegeri trebuie sa duca la a stabili foarte clar un calendar cu obiective clare si predictibil de indeplinire a acestor obiective”, a mai spus Birchall.

”Pentru a evita generalitatile cu care Romania s-a confruntat in ultimii 10 ani, generalitati care au dus de mult prea multe ori la evaluari ambigue pe alocuri si care nu au tinut neaparat cont de relaitatile din Romania. Dupa cum stiti, Romania va prelua presedintia Consiliului in primul semestru al anului 2019 si cred ca profilul tarii noastre in UE trebuie consolidat si recunoscut ca atare”, a conchis Birchall.

Ana Birchall a facut doar o declaratie de presa, fara a raspunde la intrebari. Comisia Europeana a publicat miercuri, 25 ianuarie, cel mai recent raport pe care l-a elaborat in cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV) privind Romania, iar la 10 ani de la instituirea MCV, a facut un bilant al masurilor intreprinse de Romania in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, al realizarilor, al provocarilor nedepasite inca si al actiunilor care sunt in continuare necesare pentru incheierea monitorizarii in cadrul MCV.

"Rapoartele privind MCV elaborate de Comisie in 2014, 2015 si 2016 au evidentiat o tendinta pozitiva si un bilant care indicau progrese importante si sporirea caracterului ireversibil al reformei. Aceasta tendinta este confirmata in raportul din 2017, inregistrandu-se in continuare un bilant solid al institutiilor judiciare si un impuls puternic imprimat de guvernele succesive pentru a consolida masurile de prevenire a coruptiei. O analiza retrospectiva a celor 10 ani de la instituirea MCV arata ca, in pofida unor perioade in care reformele si-au incetinit ritmul si au fost puse sub semnul intrebarii, Romania a inregistrat progrese majore in directia indeplinirii obiectivelor de referinta ale MCV. De asemenea, Comisia considera ca nu ar trebui sa se stabileasca o legatura intre MCV si alte domenii ale dreptului UE", noteaza Reprezentanta CE.

Cu toate acestea, o serie de aspecte esentiale identificate in rapoartele anterioare nu au fost inca solutionate, astfel incat Comisia nu poate concluziona in prezentul raport ca obiectivele de referinta sunt indeplinite in mod satisfacator. Prin urmare, raportul identifica o serie de recomandari esentiale menite sa conduca la incheierea procesului MCV. Majoritatea acestor recomandari se axeaza pe responsabilitatea si raspunderea autoritatilor romanesti si pe garantiile interne necesare pentru a asigura caracterul ireversibil al rezultatelor.

Modificarile legislative menite in mod clar sa slabeasca sau sa reduca domeniul de aplicare al infractiunii de coruptie sau care au reprezentat o provocare majora la adresa independentei sau eficacitatii DNA ar atrage dupa sine reevaluarea progreselor realizate, avertizeaza Comisia Europeana in raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) referitor la progresele in domeniul justitiei, documentul mentionand ca adoptarea celor doua OUG puse in consultare publica de Guvern in 18 ianuarie trebuie privite din acest punct de vedere. Comisia precizeaza ca atacurile puternice indreptate impotriva magistratilor si a sistemului judiciar de catre mass-media si politicieni raman o amenintare serioasa pentru ireversibilitatea luptei anticoruptie.

Sursa foto: Shutterstock/Bacho