Directia Nationala Anticoruptie a lansat, luni, un apel in care le cere membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa aiba o reactie ferma fata de atacurile fara precedent care ii tintesc pe procurorii anticoruptie, aratand ca se fac afirmatii foarte grave si hazardate ca dosarele sunt falsificate, iar in lipsa unei reactii, ar putea fi subminata grav autoritatea judecatoreasca si pusa in discutie deontologia profesionala a magistratilor.

"Fata de atacurile mediatice indreptate impotriva independentei justitiei, in general, precum si a Directiei Nationale Anticoruptie, in special, derulate prin intermediul unor canale mass-media si care sunt de natura a submina grav autoritatea judecatoreasca si a pune in discutie deontologia profesionala a magistratilor, avand in vedere ca inclusiv in raportul Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare publicat in ianuarie 2017 se arata ca «este nevoie in continuare sa se consolideze aderarea la principiile cooperarii loiale intre institutii si la principiul respectarii independentei sistemului judiciar, dupa cum se poate vedea din atacurile impotriva judecatorilor si procurorilor exprimate prin intermediul mass-mediei romane, fiind necesare mecanisme mai puternice de contracarare a acestora», apreciem ca, este nevoie de o reactie ferma si va atasam demersurile pe care le-a intreprins in acest sens Directia Nationala Anticoruptie pe parcursul ultimului an (24 de sesizari privind apararea independentei sistemului judiciar si informari trimise procurorului general al PICCJ)”, arata DNA in apelul adresat Consiliului Superior al Magistraturii, conform News.ro.

Potrivit DNA, atacurile ii tintesc pe procurorii anticoruptie si sunt declansate de „trusturi de presa partizane ale unor curente politice sau ale unor grupuri de interese de afaceri, impreuna cu persoane condamnate sau aflate in ancheta DNA”. „Este fara precedent cum trusturi de presa partizane unor curente politice sau unor grupuri de interese de afaceri, impreuna cu persoane condamnate sau aflate in ancheta DNA, fac zilnic nenumarate declaratii publice si comentarii, prin care procurorii DNA sunt infierati, calomniati, li se dezvaluie aspecte din viata privata. Tot acest climat mediatic nu a fost si nu este unul care sa favorizeze actul de justitie, dar procurorii DNA isi fac datoria, in ciuda acestui climat neprielnic, iar pentru a se apara impotriva acestor atacuri, uzeaza de instrumentele legale care prevad posibilitatea de a se adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru apararea reputatiei sau a independentei”, arata DNA.

Directia Nationala Anticoruptie subliniaza ca este evidenta necesitatea unor mecanisme mai puternice de contracarare, in contextul in care se fac inclusiv afirmatii foarte grave si hazardate ca dosarele sunt falsificate. „Ne aflam in situatia in care procurorii DNA sunt agresati prin acuzatii foarte grave, profund ofensatoare si absurde in talk show-uri ale anumitor canale TV, site-uri de cancan sau ziare partizane unor curente si grupuri de interese, asa incat se poate vorbi de o presiune exercitata de persoanele cercetate asupra procurorilor si asupra DNA de natura a submina grav autoritatea judecatoreasca si a pune in discutie deontologia profesionala a magistratilor”, mai arata DNA in apelul adresat CSM.

Sursa citata precizeaza ca procurorii nu au posibilitatea de a-si face, in acelasi mod, public, cunoscute punctele de vedere, nu au, din punct de vedere legal si deontologic, posibilitatea de a intra intr-un astfel de dialog, astfel incat, se limiteaza la cadrul procesual legal, asa cum este si corect.

Directia Nationala Anticoruptie a solicitat CSM, in 27 ianuarie, sa verifice daca sunt afectate independenta sistemului judiciar si prestigiul magistratilor prin afirmatiile privind „fabricarea” unor dosare si existenta unui protocol de colaborare SRI-DNA. DNA sustine ca o serie de informatii vizand "fabricarea ori inscenarea unor dosare penale" si "urmariri penale la ordine", publicate de Evenimentul Zilei si Flux 24 sunt neadevarate, ofensatoare si absurde.

In acest context, DNA a aratat ca procurorul-sef Laura Kovesi nu a participat la videoconferinte organizate de SRI, nici saptamanal, nici ocazional si nu are instalate in birou terminale speciale prin care sa poata comunica instantaneu cu SRI. "Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi. Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative. Dosarele penale sunt instrumentate strict prin raportare la Codul penal, Codul de procedura penal si Legea 78/2000", a precizat DNA.

