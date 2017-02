Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat vineri, la Parlament, ca OUG privind modificarea Codurilor penale nu se suspenda dupa ce a fost atacata la Curtea Constitutionala, iar institutia pe care o conduce nu mai are, in prezent, nicio putere, totul fiind transferat la judecatorii CCR.

La remarca jurnalistilor care i-au spus ca mai sunt sapte zile pana cand ar trebui sa intre in vigoare OUG de modificare a Codurilor penale si daca se suspenda in vreun fel aplicarea ei, in conditiile in care a fost atacata la CCR, Ciorbea a raspuns negativ. „Nu se suspenda, va depinde de ceea ce va decide Curtea, cand va fixa termenul, cand va da hotararea si evident noi nu avem din acest moment nicio putere, totul s-a transferat asupra Curtii Constitutionale”, a afirmat Victor Ciorbea, conform News.ro.

De asemenea, intrebat ce se intampla daca OUG va fi luata in discutie dupa expirarea celor 10 zile si daca va fi declarata ulterior neconstitutionala, Avocatul Poporului a spus: „De regula, s-a retinut in jurisprudenta Curtii Constitutionale ca, daca avem de-a face cu astfel de situatii, fara a se pune problema retroactivitatii, totusi actele normative anterioare care au fost abrogate isi produc efectele in continuare”.

Fiind intrebat daca nu isi va produce efectele, Victor Ciorbea a spus ca „cel putin asta a fost jurisprudenta Curtii si jurisprudenta ICCJ”. El a tinut sa ii multumeasca presedintelui Klaus Iohannis pentru precizarile pe care i le-a prezentat cu privire la OUG de modificare a Codurilor penale. „Ii multumesc domnului presedinte ca a venit cu acea precizare, am facut verificarile de rigoare in Monitorul Oficial si am analizat fiecare articol din ordonanta. Aseara am mai primit si de la domnul procuror general si am multumit ca mi-a trimis o adresa de vreo 20 si ceva de pagini. Am incercat in timpul noptii sa o examinam, unele aspecte le-am si preluat in exceptia noastra”, a conchis Victor Ciorbea.

Sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului privind dezincriminarea mai multor infractiuni a fost inregistrata vineri la Curtea Constitutionala (CCR), partile implicate trebuind sa trimita punctele de vedere pana pe 7 februarie. Tot pana pe 7 februarie trebuie sa trimita puncte de vedere partile implicate si in privinta celor doua sesizari privind conflictul juridic de natura constitutionala in puterile statului, trimise zilele trecute de presedintele Klaus Iohannis si de catre CSM.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anuntat, vineri, ca sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu OUG de modificare a legislatiei penale. Ciorbea a spus ca a constatat neindeplinirea cerintelor referitoare la existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de Ordonante de Urgenta a Guvernului.

"Am constatat neindeplinirea cerintelor referitoare la existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de OUG. Guvernul mentioneaza in Nota de fundamentare necesitatea implementarii unei directive europene, insa termenul este 1 aprilie 2018, prin urmare destul de lung, deci nu se justifica OU", a declarat Ciorbea. El a mai spus ca Avocatul Poporului are "in mod indiscutabil calitate procesuala activa de a ridica exceptia de neconstitutionalitate".

