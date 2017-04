Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a atacat, sambata, in discursul sustinut in cadrul congresului formatiunii, partidul pe care l-a condus si din care a facut parte pana in 2014, PNL, despre care a spus ca este condus de o ”reincarnare a lui Bill Kill, cel care a ucis si ultimele farame de liberalism din partid”.

”Avem un drum dificil in fata, insa prin multa munca, curaj si consecventa, vom obtine rezultatele pe care le vedem cu totii (...) Am convingerea ca ALDE va deveni cel mai important partid de centru-dreapta din Romania si va surclasa PNL-ul in urmatorul ciclu electoral. Ma uit, din pacate, cu regret, la PNL", a spus Tariceanu, potrivit News.ro.

El a adaugat ca PNL este condus acum "de o reincarnare a lui Bill Kill, cel care a ucis si ultimele farame de liberalism din partid".

"A fi lberal in PNL a devenit o crima, care se pedepseste cu izolarea. Nu este de mirare ca putinii membri de partid care mai cred in valorile si principiile liberale sunt marginalizati”, a declarat Calin Popescu-Tariceanu.

Liderul ALDE face, cel mai probabil, o referire la declaratii ale presedintelui PNL, Raluca Turcan, din 2010, cand spunea, ca membru PDL, ca Elena Udrea "are forta, are energie, are curaj" si ca, uitandu-se la ea, vede ca "poate fi un adevarat Kill Bill al politicii romanesti".

Sursa foto: AGERPRES FOTO