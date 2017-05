Nu traiesc intr-o lume utopica, naiva, in care sa consider ca politicienii nu fura sau nici macar nu incearca sa o faca. Am calatorit suficient de mult cat sa stiu ca mai toti oamenii ii considera pe politicieni “o rasa aparte” de hoti – canadieni, francezi, britanici, americani, germani, suedezi, toti considera/stiu ca politicienii fura. Toti ii detesta, intr-o masura mai mare sau mai mica. Ai nostri insa, in ultimele luni, “transpira” o modalitate mult mai nociva de coruptie, una din care nu se poate naste nimic bun.